ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ສຳລັບການທ້ອນໂຮມອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງແລະຫຍຸ້ງຍາກຂອງທ່ານ “ທີ່ຈະຕ້ອງ
ລະວັງ ຫຼືບໍ່ ກໍ່ຊ່ອຍຫຍັງໄດ້ບໍ່” ກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍການເຈລະຈາເລື້ອງສັນຕິພາບ
ພາຍໃນ ທີ່ຈະຍຸຕິສົງຄວາມຍືດເຍື້ອເປັນເວລາ 17 ປີ ນັ້ນ.
ທ່ານ (Zalmay Khalilzad) ແຊລເມ ຄາລີຊາດ, ທູດອາເມຣິກັນທີ່ເກີດໃນອັຟກາ
ນິສຖານ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ກັບໄປຍັງ
ເມືອງຫຼວງຂອງອັຟການິສຖານ ຈາກການເຈລະຈາກັບ ທູດພິເສດທາງການເມືອງ
ຂອງຕາລີບານ ທີ່ມີທີ່ໝັ້ນໃນກາຕາ ຕິດຕໍ່ກັນ 3 ມື້ນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວກັບບັນດາ
ນັກການເມືອງອັຟການິສຖານ ພາຍໃນແລະພາຍນອກ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ອນການ
ເດີນທາງ ໄປຍັງປະເທດອ່າວດັ່ງກ່າວ, ບ່ອນທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ມີຫ້ອງການ
“ການເມືອງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າ ລັດຖະບານຂອງອັຟການິສຖານຕ້ອງການສັນຕິພາບ. ກຸ່ມຕາ
ລີບານ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາຈະສຳເລັດທາງການທະຫານ
ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຢາກຈະເຫັນບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງຄາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແກ້ໄຂ
ຢ່າງສັນຕິ, ໂດຍພວກໄກ່ເກ່ຍທາງການເມືອງ,” ຊຶ່ງທູດພິເສດສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບ
ຊາບ ໂດຍປາດສະຈາກ ການແບ່ງປັນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການພົບປະກັບພວກ
ເຈລະຈາຕາລີບານ ທີ່ກ່າວໄວ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ມັນມີໂອກາດ ທີ່ຈະທ້ອນໂຮມກັນແລະມີສັນຕິພາບ… ຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະໄດ້ປະກາດອອກໄປໃນມື້ນີ້, ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄິດໃນທາງບວກຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ແກ້ໄຂຢ່າງສັນຕິ ໃນຄວາມສະຫລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີຢູ່
ແລ້ວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຕີລາຄາຕ່ຳເກີນໄປ ໃນການທ້າທາຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຄາດຫວັງໃນທາງທີ່ຜິດໆ,” ຊຶ່ງທ່ານຄາລີຊາດ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍແຫຼ່ງຂ່າວຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງທັງສອງຝ່າຍວ່າ
ເປັນໄປໃນທາງບວກ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາ ກັບຄະນະຂອງທ່ານຄາລີຊາດ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະກ່າວວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ແມ່ນຈະຍອມຮັບຈຸດສຳຄັນທີ່ຕ້ອງການ
ແລະຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການຂອງອັຟການິສຖານເອງ ເພື່ອໂອ້ລົມສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆ ໃນຕອນທີ່ອີກຝ່າຍ ເຂົ້າມາໃນໂຕະເຈລະຈາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ