ສະຫະລັດກຳລັງຜູກມັດລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣ່ານ ໂດຍຍຸຕິການຍົກເວັ້ນໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊື້ນໍ້າມັນທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຊື້ຕໍ່ໄປ.
ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນທີ່ໝົດກຳນົດລົງສຳລັບບັນດາຜູ້ຊື້ນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະ
ເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຈຶ່ງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະພະຍາຍາມ “ກົດດັນຢ່າງສຸດຂີດ”
ຕໍ່ລັດຖະບານອີຣ່ານ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຮ້ອງການເຄື່ອນໄຫວນີ້ວ່າ ເປັນທີ່ເພີ່ງພໍໃຈຂອງລັດຖະ
ບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ “ການສົ່ງນ້ຳມັນອອກຂອງອີຣ່ານ
ຈະຕົກສູ່ສູນ ແລະບໍ່ໃຫ້ມີລາຍໄດ້ຂາເຂົ້າຂອງລະບອບຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່
ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະສົງຄາມທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ນອກປະເທດ.”
ການເຄື່ອນໄຫວເປັນເທື່ອລ້າສຸດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນຂອງບາດກ້າວທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເອົາ ນັບ
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງດ້ວຍການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຖອນ
ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ທີ່ຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍອິຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນເພື່ອ
ກັບການບັນເທົາທຸກຍ້ອນການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນ.
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