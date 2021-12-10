ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ປະກາດການບໍລິຈາກ ວັກຊີນກັນ COVID-19 ຂອງ Pfizer ໃຫ້ ລາວ

ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຢູ່ບັນຊີ ເຟສບຸກ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຈະມອບຢາວັກຊີນກັນພະຍາດ COVID-19 ຂອງບໍລິສັດ ໄຟເຊີ (Pfizer) ໃຫ້ປະເທດ ລາວ ຈຳນວນ ນຶ່ງລ້ານເຈັດແສນໂດສ.
ການປະກາດຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວ ຈຳນວນຫຼາຍມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈ. ເຊິ່ງຄົນລາວທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຂອບໃຈລັດຖະບານ ອາເມຣິກາ ຫຼາຍໆທີ່ຄິດເຖິງເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຄົນລາວ. ຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວມາຕະຫຼອດ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ ລາວ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກລະບາດ COVID-19 ຫຼາຍຄັ້ງ, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ ອົງການ USAID ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນ 2.4 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການອານາໄມໂລກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 29 ເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.
ຄົນລາວອີກທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສັກຢາ ໄຟເຊີຫຼາຍ. ແຕ່ວ່າຫາກໍ່ສັກຢາເຂັມທີສາມອາທິດແລ້ວນີ້, ຄົງຈະບໍ່ໄດ້ສັກອີກ. ແຕ່ກໍຫວັງວ່າຢານີ້ຈະຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້ສັກນຳ.”
ການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເຖິງປະຊາຊົນ ລາວ, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການໂຄແວັກ ຄືອົງການອະນາໄມໂລ ແລະ UNICEF ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອນຳເອົາຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວໄປ ລາວ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ.
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