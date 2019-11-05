ມີການເລືອກຕັ້ງຢ່າງກະຈັດກະຈາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຫາສຽງຊ່ວຍພວກສະໝັກເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດຢືນທາງການເມືອງຂອງທ່ານພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ໃນໄລຍະນຶ່ງປີກ່ອນໜ້າການແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນໃຫ້ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ ແລະການຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງໄດ້.
ທ່ານ ທຣຳ, ໂດຍທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກພວກປ່ອນບັດທົ່ວປະເທດ ທີ່ບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ທ່ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະກຳລັງປະເຊີນກັບການສືບສວນເພື່ອຈະທຳການຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ວໍຊິງຕັນນັ້ນ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການໂຮມຊຸມນຸມໃນຄືນກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນລັດເຄັນຕັກກີ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແມັດ ບີວິນ (Matt Bevin), ຜູ້ປົກຄອງລັດຈາກພັກພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ກຳລັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບການຫາສຽງເພື່ອໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງຄືນທີ່ດຸເດືອດກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານ ແອນດີ ບີສເຮຍ (Andy Beshear), ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດ, ລູກຊາຍຂອງອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດເຄັນຕັກກີນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳຂຽນລົງໃນທວີດເຕີກ່ອນຈະໄປລັດນັ້ນວ່າ "ເຄັນຕັກກີກຳລັງມີປີແຫ່ງເສດຖະກິດດີທີ່ສຸດ ຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງແມັດ (Matt)," ທ່ານທຣຳຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີອີກຂໍ້ຄວາມນຶ່ງຕ່າງຫາກວ່າ "ແມັດ (Matt) ຈະບໍ່ປ່ອຍປະໃຫ້ທ່ານພົບຄວາມລຳບາກ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ແນນຊີ ເປໂລຊີ (Nancy Pelosi) ແລະພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ມີຫົວຊ້າຍຈັດທັງຫລາຍຮູ້. ພົບກັນໃນຄ່ຳຄືນວັນຈັນນີ້, ຢ່າລືມໄປ ປ່ອນບັດໃນວັນອັງຄານເດີ້!!!"
ທ່ານທຣຳໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ເອົາເລື້ອງທ່ານໃນວໍຊິງຕັນ, ຄືປະທານສະພາຕ່ຳ ແນນຊີ ເປໂລຊີ (Nancy Pelosi), ຜູ້ນຳຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເລີ້ມທຳການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານາທຣຳ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານໄດ້ກົດດັນໃຫ້ຢູເຄຣນສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານທີ່ກຳລັງມີຄະແນນນຳໜ້າຄົນນຶ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020, ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈໄບເດັນ.
ແຕ່ວ່າທ່ານ ບີວິນ ໄດ້ມີຄວາມອາຄາດບາດໝາງກັບພວກນາຍຄູ ແລະຄົນອື່ນໆ ອີກຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການທີ່ຈະຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງອີກນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ຢູ່ໃນລັດທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກຈາກພັກຣີພັບບລິກັນມາເປັນເວລາດົນນານແຫ່ງນັ້ນ. ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານກັບທ່ານ ບິສເຮຍ ມີຄະແນນເທົ່າໆກັນ.
ການທີ່ພັນທະມິດຂອງທ່ານທຣຳຈະຊະນະຫລືບໍ່ຢູ່ໃນລັດເຄັນຕັກກີ ແລະຢູ່ບ່ອນອື່ນໆ ສາມາດສົ່ງສັນຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກປ່ອນບັດຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ, 2020 ເພື່ອແຂ່ງກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານຈາກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຍັງອີກຫລາຍເດືອນຂ້າງໜ້າທີ່ຈະໄດ້ຖືກເລືອກເອົາ.
ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລັດມິສຊິສຊິບປີ ແລະລັດຫລຸຍເຊຍນາ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນສອງລັດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ໃນປີ 2016 ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ.
ຢູ່ໃນທວີດເຕີ ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຫລຸຍເຊຍນາເລືອກເອົາທ່ານ Eddie Rispone ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຂະໜານນາມຕົນເອງວ່າ "ຜູ້ຢູ່ນອກທີ່ມີຫົວອະນຸລັດນິຍົມສຳລັບເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ" ແຂ່ງກັບ ຜູ້ປົກຄອງລັດຈາກພັດເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານ John Bel Edwards ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດໃນວັນທີ 16 ພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.