ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ເຕີບໂຕ ໃນລະດັບທີ່ເປັນຫວັດການ ໃນໄຕມາດທີ 3

ເສດຖະກິດສະຫະລັດ ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ເປັນປະຫວັດການໃນໄຕມາດທີສາມ ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແຕ່ຫາກວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດນັ້ນ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຊັກຊ້າລົງໃນ ຂະນະທີ່ປີນີ້ ກຳລັງໃກ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ ຊຶ່ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງວິກິດການຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງປະເທດ.
ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຕີບໂຕໃນອັດຕາ 33.4 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ໃນໄລຍະ ສາມເດືອນ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນກັນຍາ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວກໍຍ້ອນຊຸດກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໂຣກລະບາດມູນຄ່າ 2 ພັນ 2 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບຜ່ານໃນເດືອນມີນາ.
ການຂະຫຍາຕົວໃນໄຕມາດທີສາມຂອງເສດຖະກິດ ເປັນຂີດໝາຍການຟື້ນໂຕທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຈາກທີ່ເສດຖະກິດໃນໄຕມາດທີສອງ ໄດ້ຫົດຕົວລົງ 31.4 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງມັນເປັນການສູງຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ້ມເກັບກຳປະຫວັດການຕ່າງໆໄວ້ນັບແຕ່ປີ 1947 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງມັນໄດ້ຖືກຜັກດັນໂດຍຜົນກະ ທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກໂຣກລະບາດ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນກາງເດືອນມີນານັ້ນ.
ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ຍັງຄົງຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ທີ່ 3.5 ເປີເຊັນ ຕ່ຳກວ່າຫຼາຍທີ່ມັນເຄີຍຢູ່ ໃນຕອນທ້າຍປີ 2019. ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກຜູ້ບໍລິໂພກ ຊຶ່ງປະກອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນຕົວຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ ຫຼາຍເຖິງ 2 ສ່ວນ 3 ນັ້ນ ໄດ້ເປັນແຫລ່ງຊ່ອຍຜັກດັນໃຫ້ມີການຟື້ນຕົວໃນໄຕມາດທີສາມ. ສ່ວນການບໍລິໂພກ ປາກົດວ່າ ໄດ້ເຢັນລົງແດ່ແລ້ວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂດຍການຂາຍຂອງຮ້ານຄ້ານັ້ນ ຕົກລົງໃນເດືອນຕຸລາແລະພະຈິກ ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນກໍໄດ້ຕົກລົງເຊັ່ນກັນ ເມື່ອເງິນຈ່າຍຄ່າຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະອາທິດ ກໍໄດ້ໝົດກຳນົດໄປແລ້ວ.