ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຕີບໂຕ 5.7 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2021 ຊຶ່ງເປັນການ ຂະຫຍາຍໂຕທີ່ໄວສຸດ ນັບແຕ່ປີ 1984 ເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງການຄ້າ ທີ່ອອກໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຂອງເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນໂຕຄືນ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ສູ້ຊົນເພື່ອຮັບມືກັບໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ 2 ຊະນິດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳບາງຢ່າງບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ ໃນຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານສຳລັບສິນຄ້າບໍລິໂພກ ທີ່ບາງຄັ້ງໄດ້ພາໃຫ້ບ່ອນວາງເຄື່ອງຂາຍ ຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າຈຳນວນນຶ່ງຫວ່າງເປົ່າ ແລະເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຖີບໂຕຂຶ້ນ 7 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງເປັນອັດຕາທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 4 ທົດສະວັດ.
ແຕ່ສະຫຼຸບແລ້ວໃນຕະຫຼອດປີ ມີການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ 6 ລ້ານ 4 ແສນວຽກ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງວຽກການທີ່ສູນເສຍໄປໃນໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດ ເມື່ອຕົ້ນປີ 2020 ນັ້ນ ກໍໄດ້ຄືນມາແລ້ວ.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ອາດຈະຊັກຊ້າລົງ ໃນເດືອນມັງກອນຍ້ອນໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ ໃນຂະນະທີ່ພວກຄົນງານຫຼາຍໆພັນຄົນ ໄດ້ໂທລະສັບໄປແຈ້ງວ່າ ບໍ່ສະບາຍ ຊຶ່ງມັກຈະພາໃຫ້ມີການຍົກເລີກຖ້ຽວບິນ ຫຼຸດກິດການທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະອີກຄັ້ງນຶ່ງມີການຈຳກັດການສິດສອນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ບາງແຫ່ງ.
ແຕ່ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຍັງມີຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄລຍະສາມເດືອນ ແຕ່ຕຸລາຫາທັນວານັ້ນ ເສດຖະກິດໄດ້ເຕີບໂຕ 6.9 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ສາມເທົ່າຂອງການເຕີບໂຕ 2.3 ເປີເຊັນແຕ່ເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນກັນຍາ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງຄະແນນນິຍົມຂອງທ່ານ ພວມຫຼຸດລົງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນຄວາມອິດເມື່ອຍກ່ຽວກັບໂຣກລະບາດທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ແລະລາຄາສິນຄ້າທີ່ຖີບໂຕຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊື່ນຊົມກັບລາຍງານເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ນັບເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບ 20 ປີທີ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຕີບໂຕ ໄວກວ່າຈີນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເຫດການບັງເອີນ. ຍຸດທະສາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສ້າງວຽກການດີໆ ໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ບູລະນະສ້າງສາການຜະລິດຂອງພວກເຮົາແລະເສີມຂະຫຍາຍຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຊາວອາເມຣິກັນກຳລັງມີຄວາຝັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເຂົາເຈົ້າເອງແລະເຊື່ອໝັ້ນໃນອາເມຣິກາ.”
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