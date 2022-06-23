ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຜ່ອນຜັນຂໍ້ກໍານົດທີ່ເຂັ້ມງວດບາງຂໍ້ ທີ່ຊາວອັຟການິສຖານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂໍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ຊາວອັຟການິສຖານທີ່ເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງພົນລະເຮືອນຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບອບການປົກຄອງຕາລີບານ ຫລື ໄດ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການຂອງລັດ ເຊັ່ນການເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ, ແມ່ນບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບວີຊາຈາກສະຫະລັດ ບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີສາຍພົວພັນກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເປັນຄືແນວນັ້ນອີກແລ້ວ.
“ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດໄດ້ໃຊ້ສິດອຳ ນາດຂອງພວກເພິ່ນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະສັນຊາດ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານ ສະ ຫະລັດທຳການຍົກເວັ້ນທີ່ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີໄປ ແກ່ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາແລະຂໍຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງແບບອື່ນ ທີ່ມີສິດເໝາະສົມໄດ້ຮັບ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ວ່ານີ້ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ວ່າ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ຈະບໍ່ມີສິດເໝາະສົມໄດ້ຮັບບົນພື້ນຖານຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮັບ ທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງກົດໝາຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ..
"ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການ ປົກປ້ອງແກ່ຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ມີສິດເໝາະສົມໄດ້ຮັບວີຊາ ທີ່ບໍ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະຊົນ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດເຂົ້າ ເຖິງສະຖານະພາບຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຍັ້ງຍືນຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ຊາວອັຟການິສຖານທີ່ເຮັດວຽກເປັນລັດຖະກອນໃນໄລຍະການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານຄັ້ງທຳອິດໃນອັຟການິສຖານ ແຕ່ເດືອນກັນຍາ 1996 ຫາເດືອນທັນວາ 2001, ແລະຫຼັງຈາກວັນທີ 15 ສິງຫາ 2021 ແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006, ລັດຖະບານສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ນຳໃຊ້ອຳນາດ ໃນການການຍົກເວັ້ນທີ່ວ່ານີ້ ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງ ເພື່ອປົກປ້ອງພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດບໍ່ໃຫ້ຖືກສະກັດກັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.
"ທ່ານໝໍ, ຄູສອນ, ວິສະວະກອນ, ແລະຊາວອັຟການິສຖານຜູ້ອື່ນໆ, ລວມທັງ ຜູ້ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງກ້າຫານ ແລະມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກໍາລັງທະຫານ ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນອັຟການິສຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫລວງຫຼາຍ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິເສດການປົກປ້ອງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະຜົນປະ ໂຫຍດດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງອື່ນໆ ຍ້ອນຄວາມໃກ້ຊິດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບສົງຄາມທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ຫລື ຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກເປັນລັດ ຖະກອນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.