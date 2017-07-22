ການໂຈມຕີ ຂອງເຮືອບິນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ສັງຫານ ທະຫານ ອັຟການິສຖານ 15 ຄົນ

ການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານກຳລັງ
ອັຟການິສຖານ ດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ອັຟການິສຖານ ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ເຫດຮ້າຍການໂຈມຕີຝ່າຍດຽວກັນ ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງ Ge-
reshk ແຂວງ Helmand ບ່ອນທີ່ການສູຸ້ລົບກັນ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຫລັງຈາກພວກກະ
ບົດຕາລີບານ ໄດ້ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ ຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຫຼາຍແຫ່ງ ຂອງລັດຖະບານ
ນຶ່ງມື້ກ່ອນນັ້ນ.
ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັຟການິສຖານ ທ່ານ Dawlat Waziri ກ່າວວ່າ ທີ່
ໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍລູກສອນໄຟ ທີ່ຍິງມາຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນ
ຂັບຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ໂທລະພາບ TOLO ຊຶ່ງເປັນໂທລະພາບທ້ອງ
ຖິ່ນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສັງຫານກຳລັງອັຟການິສຖານຢ່າງ
ໜ້ອຍ 15 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບຄົນນຶ່ງ.
ເຈົ້າແຂວງ Hayatullah Hayat ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກຳລັງສະຫະລັດ ແລະອັຟກາ
ນິສຖານພວມໂຈມຕີທີ່ໝັ້ນຂອງພວກກະບົດຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວເວລາຄ້າຍທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ
ໃໝ່ໃນເຂດ Sarband ຖືກໂຈມຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບສະຫະລັດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນ
ເຂດທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ກັບຝ່າຍລັດຖະບານ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່
ອອກຖະແຫຼງການ ເອີ້ນການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວວ່າ “ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ” ແລະໃຫ້ຄຳ
ໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະທຳການສືບສວນ ເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດທີ່
ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດນີ້.
ການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງມີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ຂອງພວກຕາລີບານ
ໄດ້ທຳລາຍຄ້າຍແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ກ່ອນທີ່ພວກກະບົດ ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີເຂດດັ່ງ
ກ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າແຂວງເວົ້າວ່າ ຄ້າຍແຫ່ງນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ແລະມີການສົ່ງກຳລັງອັຟການິສ
ຖານໄປປະຈຳການ ກ່ອນຈະຖືກໂຈມຕີໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກວານນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ