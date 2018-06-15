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ເຮືອບິນ ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ສຫລ ສັງຫານ ຜູ້ນຳ ຕາລີບານ ໃນ ປາກິສຖານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ຍ່າງຜ່ານເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ MQ-9 Reaper ທີ່ຖານທັບ ອາກາດ ໃນເມືອງການດາຫາ ອັຟການິສຖານ ທີ 23 ມິຖຸນາ 2018.

ເຮືອບິນທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບລຳ​ນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້​ແນ່​ເປົ້າ​ໝາຍໃສ່​ແລະ​ສັງຫານ​ຜູ້ນຳກຸ່ມ​
ຫົວຮຸນແຮງຕາ​ລິ​ບານໃນປາ​ກິ​ສຖານ ຢູ່​ທີ່ແຂວງຊາຍ​ແດນທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຂອງ
ອັຟກາ​ນິສຖານ ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ແຫຼ່ງສືບ​ລັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ຜູ້​ທີ່ບໍ່​ປະສົງ​ອອກ​ຊື່ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​
ຜ່ານ​ມາ ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ ທ້າວ​ມູລລາ ຟາ​ສລູລລາ ຫົວໜ້າ ກຸ່ມນອກ​ກົດໝາຍ
ເຕີ​ຣິກ-ອີ-ຕາ​ລີບານ​ປາ​ກິ​ສຖານ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ TTP ທີ່ພວມຫລົບລີ້ ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ກູນາ​
ຂອງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ.

​ແຫຼ່ງສືບ​ລັບ​ຢູ່​ໃນປາ​ກິ​ສຖານ ທີ່ເປັນເພື່ອນ​ບ້ານ​ ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ ​ໃນ​ວັນ
​ສຸກ​ມື້​ນີ້​ ກ່ຽວກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບນັ້ນວ່່າ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເຂດ​ພູຜາ​ມາຣາ
ວາ​ນາ ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແຂວງກູນາ​ ກັບປະເທດປາ​ກິ​ສຖານ.

ຫົວໜ້າກຸ່ມ TTP ທີ່ຫ​ລົບລີ້​ໜີກົດໝາຍ ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່​ຮູ້​

ກັນ​ໃນຊື່ ເຂດບາ​ໃຈ ມາຣກາສ ກ່ອນ​ທ່ຽງ​ຄືນ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ສັງ​ສັນກິນ​ເຂົ້າ
​ແລງ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຫຼາ​ຍຄົນ. ​ແຫຼ່​ງຂ່າວ​ກ່າວ​ວ່າ​ບໍ່​ດົນຫຼັງຈາກ ​ທ້າວ​ຟາ​ສລູລ
ລາ​ ໄດ້​ຂຶ້ນ​ລົດ ລູກສອນ​ໄຟ​ໄດ້​ຍິງ​ມາ​ຈາກ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຂອງສະຫະລັດ ​ໃສ່​ພວກ
​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ເຮືອບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ໄດ້​ສັງຫານ​ບັ​ດາ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການກຸ່ມ​ TTP ຫ້າ​ຄົນ
ແລ້ວ ຮວມ​ທັງ​ທ້າວ​ຟາ​ສລູລລາ ​ແລະ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່​ມາ​ ບັນດາ​ເພື່ອນ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​
ແຮງ ກໍພາກັນ​ຝັງສົບເຂົາ​ເຈົ້າຢ່າງ​ງຽບໆ ຢູ່​ໃນ​ປ່າຊ້າທີ່ຢູ່​ໃກ້ໆ​ນັ້ນ.

​ໂຄສົກຂອງກຸ່ມ TTP ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນໃດໆ​ໃນ​ທັນ​ທີ່​ຕໍ່​ການ​ສັງຫານ​ຫົວໜ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
​ແຕ່​ແຫຼ່ງຂ່າວ​ສືບ​ລັບ ​ກ່າວຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ຈັດ​ປະຊຸມ​ເພື່ອ​ຈະ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງຜູ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນ​ທ້າວ​ຟາ​ສລູລລາ​.

​“ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການ​ໂຈມຕີ ຕໍ່ການພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 13
​ມິຖຸນາ​ ໃນ​ແຂວງ​ກູນາ ​ໃກ້​ກັບ​ຊາຍ​ແດນລະຫວ່າງ​ອັຟການິສຖານ ​ແລະ​ປາ​ກິ​ສຖານ
ຊຶ່ງ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍໃສ່​ຜູ້ນຳ​ອາວຸ​ໂສ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກຸ່ມທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນ ອົງການ​ກໍ່​
ການຮ້າ​ຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງໂຄສົກ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ອັຟ ກາ​ນິສຖານ

ພັນ​ໂທມາຕິນ ​ໂອ ດອນ​ແນ​ລ ຊຶ່ງທ່ານຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ​ໃນ ວັນວັນ​ພະຫັດວານ​
ນີ້​ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງເຈາະຈົງວ່າ ທ້າວ​ຟາ​ສລູລລາເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ຄວາມເຫັນ​ໃດໆ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ
​ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ການ​ໂຈມຕີເປັນ​ຜົນສຳ​ເລັດຫຼືບໍ່.

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