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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ດ້ວຍເຫດໃດ ຫຼາຍໆຄົນຈຶ່ງຄິດວ່າ ສະຫະລັດ ຄືປະເທດຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະບ້ານແຫ່ງທີ່ສອງ

ຮູບພາບ ຂອງຄອບຄົວຄົນລາວ ຄອບຄົວນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
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ເຊີນຟັງລາຍງານ ການສໍາພາດປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອາເມຣິກາ ຄືຈຸດໝາຍຂອງການເດີນທາງ ຄືບ້ານທີ່ສອງທີ່ຫລາຍໆຄົນຢາກມາໃຊ້ຊີວິດ ແລະດໍາລົງຢູ່ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດນັບຕັ້ງແຕ່ບຸກຄົນທໍາມະດາສາມັນ ໄປຈົນເຖິງຜູ້ທີ່ມີວິຊາອາຊີບທີ່ດີ. ເປັນຫຍັງຫລາຍໆຄົນ ຈຶ່ງຢາກມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້? ດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຫລົ່ານັ້ນຄິດວ່າ ສະຫະລັດຄືບ້ານຫລັງທີ່ສອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະຢູ່ໄກຈາກສະຫະລັດປານໃດກໍ່ຕາມ. ດັ່ງທີ່ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ຈະໄດ້ມາເລົ່າສູ່ທາງວີໂອເອຟັງ ເຖິງເຫດຜົນ ແລະທັດສະນະມູມມອງຂອງລາວ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ສູ່ຟັງວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອາເມຣິກາເປັນປະເທດມີໂອກາດໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ ໂດຍສະ ເພາະຕົນເອງທີ່ເກີດມາ ໃນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ກໍ່ຄິດວ່າ ທຸກຄົນມາອາເມ ຣິກາກໍ່ເພື່ອວ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນເປັນຈິງ ເພາະວ່າອາເມຣິກາມີໂອກາດຫລາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າທາງດ້ານການສຶກສາ ວຽກງານ ແລະກໍ່ເທັກໂນໂລຈີ ຫລາຍຢ່າງ, ທຸກຢ່າງມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກໍ່ດີ ທຸກຄົນກໍ່ມີສິດເສລີພາບ”

ລາວຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ຈະຢູ່ທີ່ໃດກໍ່ຕາມ ຂໍພຽງແຕ່ເປັນຄົນດີ ຂອງສັງຄົມນັ້ນ ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມນັ້ນ ແລະບໍ່ເປັນພາລະໃຫ້ແກ່ສັງຄົມນັ້ນທີ່ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່.

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