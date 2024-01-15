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ສະຫະລັດ ຍິງທຳ​ລາຍລູກສອນໄຟ ຂອງກຸ່ມຮູຕີ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ທະເລແດງ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ

  • ວີໂອເອ
ຮູບຖ່າຍຈາກເອກະສານແຈກຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອ USS Laboon ກຳລັງແລ່ນເຂົ້າໄປໃນອ່າວ ຊູດາ, ກຣີສ. ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2024 ວ່າ, ກອງກຳລັງຂອງຕົນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນໍາວິຖີ ທີ່ຍິງອອກມາຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮູຕີ ໃນເຢເມນ ມາໃສ່ເຮືອພິຄາດຂອງອາເມຣິກາ.
ຮູບຖ່າຍຈາກເອກະສານແຈກຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2023 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອ USS Laboon ກຳລັງແລ່ນເຂົ້າໄປໃນອ່າວ ຊູດາ, ກຣີສ. ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2024 ວ່າ, ກອງກຳລັງຂອງຕົນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນໍາວິຖີ ທີ່ຍິງອອກມາຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮູຕີ ໃນເຢເມນ ມາໃສ່ເຮືອພິຄາດຂອງອາເມຣິກາ.

ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຕໍ່ຕ້ານ​ກຳ​ປັ່ນ​ ທີ່​ຖືກຍິງ​ມາຈາກ​ເຂດ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ ກຸ່ມຮູຕີ ໃນ​ເຢ​ເມນ ​ໄປ​ຫາ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ທະ​ເລ​ແດງ.

ກອງບັນຊາການ​ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CENTCOM ກ່າວ​ວ່າ ​ເຮືອບິນລົບ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟດັ່ງກ່າວ ​ຕົກ​ຢູ່​ໃກ້​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ເມືອງ​ທ່າ​ ໂຮເດດາ (Hodeida). ບໍ່ມີລາຍງານການບາດເຈັບ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍCENTCOM ກ່າວ.

ກຸ່ມຮູຕີ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີ ຫຼາຍອາທິດ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນ ໃນເຂດທະເລແດງ ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເປັນການ ​ປຸກ​ລະ​ດົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ.

ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ຂັດຂວາງການຂົນສົ່ງທາງເຮືອ ຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ, ໂດຍມີບໍລິສັດຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຈໍານວນຫຼາຍ ເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງການສັນຈອນ ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າເພື່ອຫລີກລ້ຽງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ ກຸ່ມຮູຕີ ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອັງ​ກິດ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໃສ່​ເປົ້າ​ໝາຍກຸ່ມຮູຕີ ປະມານ 30 ແຫ່ງ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກຂອງ​ເຢ​ແມນ ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ໄພຂົ່ມ​ຂູ່​ຢູ່ໃນ​ທະ​ເລ​ແດງ.

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