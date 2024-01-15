ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ ທີ່ຖືກຍິງມາຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ກຸ່ມຮູຕີ ໃນເຢເມນ ໄປຫາກຳປັ່ນລົບຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ທະເລແດງ.
ກອງບັນຊາການໃນພາກຕາເວັນອອກກາງຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CENTCOM ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຕົກຢູ່ໃກ້ຊາຍຝັ່ງເມືອງທ່າ ໂຮເດດາ (Hodeida). ບໍ່ມີລາຍງານການບາດເຈັບ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍCENTCOM ກ່າວ.
ກຸ່ມຮູຕີ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີ ຫຼາຍອາທິດ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນ ໃນເຂດທະເລແດງ ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເປັນການ ປຸກລະດົມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ຂັດຂວາງການຂົນສົ່ງທາງເຮືອ ຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ, ໂດຍມີບໍລິສັດຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຈໍານວນຫຼາຍ ເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງການສັນຈອນ ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າເພື່ອຫລີກລ້ຽງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ກຸ່ມຮູຕີ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ໄດ້ໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມຮູຕີ ປະມານ 30 ແຫ່ງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເຢແມນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນທະເລແດງ.
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