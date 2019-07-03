ສຫລ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການຍິນຍອມ ຂອງ ທ. ທຣຳ ໃຫ້ຂາຍຊິບຄອມພິວເຕີ້ ແກ່ ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ

ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການຍິນຍອມຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍຊິບຄອມພິວເຕີບາງສ່ວນແກ່ ຫົວເຫວີຍ
(Hauwei) ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ ໂດຍກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມນີ້ ກໍຍັງຄົງຖືກກີດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຊື້ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໄປຜະລິດ
ໂທລະສັບສະຫຼາດ ລະບົບ 5 ຈີ ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງຕົນ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ທາງ
ດ້ານຄວາໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ປີເຕີ ນາວາໂຣ ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ອົງການ ຂ່າວ
CNBC ວ່າ “ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໄປ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນອະ ນຸຍາດໃຫ້
ຂາຍຊິບຄອມພິວເຕີ ແກ່ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ແລະອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ເທັກໂນໂລຈີ
ລະດັບຕ່ຳ ຊຶ່ງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ການຂາຍ
ຊິບໃຫ້ແກ່ ຫົວເຫວີຍ ທີ່ຖືກລະບຸໃນບັນຊີດຳ ຫ້າມສົ່ງອອກ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານ
ມານີ້ ໂດຍອ້າງອີງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງທາງດ້ານຄວາມ ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ເທັກໂນໂລຈີ ລະບົບ 5 ຈີ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ 5TH Generation ອັນເປັນອຸປະກອນ
ສະຫຼາດ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ທ່ານເຣນ ເສິງເຟີ່ຍ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ທ່ານທຣຳ
ກັບ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ຈະໂຍະຍານ
ຜ່ອນຜັນ ໃນການຫ້າມຂາຍອຸບປະກອນຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ ແກ່ຫົວເຫວີຍ ນັ້ນ
ຈະບໍ່ “ສົ່ງຜົນຫຼາຍພໍປານໃດ” ຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ. ແຕ່ທ່ານເຣນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຍິນດີ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຊື້ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານສີ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ກອງປະຊຸມຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງກຸ່ມ G-20 ທີ່ຈະເລີ້ມຄືນການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ໄດ້ຢຸດສະງັກມາໄດ້ 7 ສັບປະດາ ໂດຍທີ່ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ວາງ
ມາດຕະການເກັບພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງຈີນ ອີກຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ ການເຈລະຈາ
ຍັງດຳເນີນຢູ່.
ທ່ານນາວາໂຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປ ໃນທິດທາງທີ່ດີແທ້ໆ ເລີຍ.”
ທ່ານກ່າວໄປວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກ ດັ່ງທີ່ທ່ານປະທາ ນາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວ
ໄປນັ້ນຖືກຕ້ອງເລີຍ ອັນນີ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະພວກເຮົາ ຢາກຈະເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ.
ສະນັ້ນ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ.”
ສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ໄດ້ເຈລະຈາກັນເປັນໄລຍະໆ ມາໄດ້
ຫຼາຍເດືອນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ວາງມາດຕະການເກັບພາສີທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຂອງກັນແລະກັນ ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງຂ້າມມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ.
ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ກ່າວໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ບັນລຸ
ຂໍ້ຕົກລົງ ໃນເລື້ອງບັນຫາຕ່າງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໄດ້ 90 ເປີເຊັນແລ້ວ ແຕ່ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຍັງເຫຼືອ
10 ເປີເຊັນນັ້ນ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍາກລຳບາກຫຼາຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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