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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດ ສິ້ນ​ສຸດ ການ​ຕໍ່​ສູ້ ຍາດ​ເອົາ​ດິນ​ຊາຍ ​ທີ່​ເປື້ອນ​ເລືອດ​ໃນ ຊີ​ເຣຍ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ທູດ​ຂອງ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. 23 ຕຸ​ລາ 2019.

ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງອອກ​ຈາກ ຊີ​ເຣຍ, ຈະ​ບໍ່​ເສຍ​ເລືອດ​ເນື້ອ ແລະ ຊັບ​ສົມ​ບັດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້ ໃນ​ເມື່ອ ເມືອງຫຼວງ​ທີ່​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ເອງ ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແມ່ນໄດ້ຫາຍ​ໄປ​ແລ້ວ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ດ້ວຍ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ທີ່​ ສະ​ຫະ​ລັດ ເປັນ​ຜູ້ຈັດ​ແຈງ​ລະ​ຫວ່າງ ເທີ​ກີ ກັບ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຊາວ​ເຄີດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ພາກ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ​ຍັງ​ຄົງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ນັ້ນ, ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ຄວນ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ລະ​ຫວ່າງ​ ເທີ​ກີ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ໃນ​ອົງ​ການ NATO ກັບ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ ຫຼື SDF ທີ່​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ເປັນຊາວ ເຄີດ ຊີ​ເຣຍ ສ່ວນ​ໃຫຍ່, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທີ່​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ກຸ່​ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ເຂົາ​ເຈົ້າຫຼາຍ​ແລ້ວ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ຜົນ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພວກ​ເຮົາ, ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ອື່ນ​ອີກ. ຕອນນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ອອກ​ໄປ ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ຕໍ່​ສູ້​ເອົາ​ຂີ້​ດິນ​ຊາຍ​ທີ່​ເປື້ອນ​ເລືອດ​ມາ​ດົນ​ນານນີ້​ແທນ.”

ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງຫຼັງ​ຈາກ ເທີ​ກີ ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ ສະ​ຫະ​ລັດ ວ່າ ກາ​ນ​ຕໍ່​ສູ້​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອຂອງ ຊີ​ເຣຍ, ທີ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ກຳ​ຈັດ​ພວກ​ນັກ​ຮົບ​ຊາວ ເຄີດ ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ເທີ​ກີກັບຊີ​ເຣຍ, ເຊິ່ງລັດ​ຖະ​ບານ ອັງ​ກາ​ຣາ ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ ເປັນ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ, ​ແມ່ນໄດ້​ຈົບ​ລົງ​ແລ້ວ.

ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊາວ ເຄີດ ຊີ​ເຣຍ ແມ່ນ​ມິດ​ງຽບ.

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ລົງ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ນັ້ນ, ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ກຳ​ລັງ SDF ນາຍ​ພົນ ມາ​ສ​ລູມ ອັບ​ດີ ໄດ້​ຂອບ​ໃຈ​ທ່ານ ທ​ຣຳ “ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກເມື່ອຍ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ອັນ​ໂຫດຮ້າຍ​ຂອງ ເທີ​ກີ” ແລະ ສຳ​ລັບ​ຄຳ​ສັນ​ຍາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ແຕ່​ທ່ານ ອັບ​ດີ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ອະ​ທິ​ບາຍ ກ່ຽວ​ກັບ “ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ຂອງ ເທີ​ກີ” ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢຸດ​ຕໍ່​ສູ້​ທຳ​ອິດ​ຫ້າ​ວັນ ທີ່​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊາວ​ ເຄີດ ຄົນ​ອື່ນໆ​ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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