ດົນກວ່ານຶ່ງປີແລ້ວຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ສົ່ງກອງທະຫານເຂົ້າໄປໃນ ຢູເຄຣນ, ຜູ້ນຳ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແມ່ນກຳລັງເລີ່ມທີ່ຈະຍອມຮັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງກອງທັບ ແລະ ປັບປ່ຽນແຜນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມ ກີຢິບ ໃນທີ່ສຸດ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ.
ໃນການໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ທົ່ວໂລກປະຈຳປີຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງໃນວັນພຸດວານນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບລະດັບສູງຂອງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບຊ້ຳໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນສົງຄາມແຫ່ງການລ້າງຜານກັບ ຢູເຄຣນ ແລະ ຖືກບັງຄັງໃຫ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ “ເປົ້າໝາຍທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ອາວຣິລ ເຮນສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ “ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງທຳຄວາມກ້າວໜ້າເພີ່ມຂຶ້ນໃນເມືອງ ບາກມຸດ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງທາງດ້ານຍຸດທະສາດຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ລວມມີການຂາດແຄນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ລູກປືນ.”
ທ່ານນາງ ເຮນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າ ຣັດເຊຍ ບໍ່ເລີ່ມການບັງຄັບເກນທະຫານ ແລະ ຊອກຫາຜູ້ສະໜອງລູກປືນຝ່າຍທີສາມຢ່າງເປັນຮູບປະທຳນັ້ນ, ມັນຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ພວກເຂົາທີ່ຈະຮັກສາແມ່ນກະທັ້ງລະດັບການປະຕິບັດການໂຈມຕີໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນກອງທັບ ຣັດເຊຍ ຟື້ນຕົວຫຼາຍພໍໃນປີນີ້ເພື່ອບັນລຸຄວາມສຳເລັດດ້ານເຂດແດນທີ່ສຳຄັນ. ພວກເຂົາອາດທຳການປ່ຽນແປງຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນເຂດແດນທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມໃນປັດຈຸບັນນີ້.”
ການຄາດຄະເນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທະຫານ ຣັດເຊຍ ປະມານ 200,000 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼື ຫາຍສາບສູນຈາກຜົນຂອງສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາຕະຫຼອດປີນັ້ນ.
ແລະສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ແມ່ນກະທັ້ງກອງກຳລັງທະຫານເສີມທີ່ດີເລີດຂອງ ຣັດເຊຍ, ຄືກຸ່ມ ແວກເນີ, ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໂດຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບປະມານ 30,000 ຄົນ ລວມທັງ 9,000 ຄົນເສຍຊີວິດ.