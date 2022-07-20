ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍຶດເງິນດີຈິຕອລ ຫລື cryptocurrency ໄດ້ເກືອບເຄິ່ງລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍ ເປັນເງິນຄ່າໄຖ່ ໃຫ້ແກ່ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຫລື ແຮັກເກີເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງພວກເຂົາ ໂດຍໂຮງໝໍສອງແຫ່ງ ໃນສະຫະ ລັດ ແລະຜູ້ເຄາະຮ້າຍອື່ນໆ ອີກ.
ການຍຶດດັ່ງກ່າວທີ່ມີຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອຂັດຂວາງ ການກໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີແນັດ ທີ່ນັບມື້ ແນເປົ້າຫມາຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດ, ເຊັ່ນ: ໂຮງຫມໍ ແລະບໍລິສັດພະລັງງານ, ເພື່ອ ຮຽກຄ່າໄຖ່.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ທ່ານນາງລີຊາ ໂມນາໂກ (Lisa Monaco), ທີ່ນໍາພາການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ທົ່ວອົງການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພື່ອ ຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີແນັດ ໄດ້ປະກາດການຍຶດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດໃນນະຄອນນິວຢອກ.
ທ່ານນາງ ໂມນາໂກ ກ່າວວ່າ "ເນື່ອງຈາກມີການລາຍງານຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ການຮ່ວມມືຈາກຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ, ອົງການເອັຟບີໄອ (FBI) ແລະໄອຍະການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ເຂົ້າຂັດຂວາງກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານເກົາຫຼີເຫນືອ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເຈາະຂໍ້ມູນເພື່ອ ຮຽກຄ່າໄຖ່ ຫລື ransomware ທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ໝ້ວຍ’ (Maui)".
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງເຈາະຂໍ້ມູນຊະນິດນຶ່ງ ທີ່ຮູ້ ກັນໃນນາມ Maui ເພື່ອເຂົ້າລະຫັດໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນ ຫລື ເຊີບເວີ ແລະໄຟລ໌ ຕ່າງໆ ຂອງໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນລັດແຄນຊັສ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ່າຍເງິນຄ່າໄຖ່ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບກະແຈ ເພື່ອປົດລັອກຂໍ້ມູນນັ້ນ. ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2021, ແລະຜູ້ກໍ່ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຈະເພີ່ມຈຳນວນຄ່າໄຖ່ຂຶ້ນສອງເທົ່າພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ, ອີງຕາມເອກະສານຂອງສານທີ່ມີການເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານນາງ ໂມນາໂກ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ໃນເວລານັ້ນ, ການນໍາພາຂອງໂຮງໝໍປະເຊີນກັບທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້: ຕ້ອງຍອມຈຳນົນຕໍ່ການຮຽກຄ່າໄຖ່ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ແພດໝໍ ແລະພະຍາບານບໍ່ສາມາດສະໜອງການປິ່ນປົວ ທີ່ສຳຄັນແກ່ຄົນເຈັບໄດ້."
ພາຍຫຼັງທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໜ່ວຍເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄືນອີກເປັນເວລານານກວ່ານຶ່ງອາທິດ, ໂຮງຫມໍໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນປະມານ 100,000 ໂດລາໃນສະກຸນເງິນດີຈິຕອລ Bitcoin. ແຕ່ສູນການແພດໄດ້ ແຈ້ງໃຫ້ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ຊຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ນັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານ ກາງສາມາດລະບຸຕົວເຄື່ອງລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ແລະຕິດຕາມການຊໍາລະຄ່າໄຖ່ອັນນີ້ ແລະເງິນຄ່າໄຖ່ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟອກເງິນຂອງຈີນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກກໍ່ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດຂອງເກົາຫຼີເຫນືອ ປ່ຽນເງິນດີຈິຕອລ ໃຫ້ເປັນສະກຸນເງິນທຳມະດາ ທີ່ພິມອອກໂດຍລັດຖະບານໄດ້, ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາກ່າວ.