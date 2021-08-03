ສະຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ແຜນເລືອກຕັ້ງຂອງ ມຽນມາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອາຊຽນກົດດັນ

ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP) ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າລັດຖະ ບານທະຫານ ມຽນມາ ຕ້ອງການເລື່ອນເວລາໃນການເລືອກຕັ້ງອອກໄປໄລຍະສອງປີ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ອາຊຽນ (ASEAN) ແຕ່ງຕັ້ງທູດພິເສດຄົນນຶ່ງ.
ທ່ານບລິງເກັນ ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາທາງອອນລາຍ ພາຍໃນນຶ່ງອາທິດ ກັບບັນດາລັດ ຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ປະເທດສະມາຊິກສະມາຄົມບັນດາປະເທດຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫລື ອາຊຽນ (ASEAN) ທີ່ເປັນຄວາມພະຍາມຄັ້ງຫລ້າສຸດໂດຍ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອພົວພັນກັບຂົງເຂດທີ່ຢູ່ແນວໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນກັບຈີນຂອງສະຫະລັດນັ້ນ.
ກ່ອນໜ້າການສົນທະນາກັບອາຊຽນ ຜູ້ນຳທະຫານຂອງ ມຽນມາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຈັດ ການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຍົກເລີກພາວະສຸກເສີນພາຍໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2023 ໂດຍເປັນການເລື່ອນກຳນົດເວລາທີ່ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນອອກໄປ ເມື່ອທະຫານໄດ້ຂັບໄລ່ຜູ້ນຳ ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູຈີ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ.
ການປະກາດຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ເປັນ “ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ອາຊຽນເພື່ອໃຫ້ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຕົນເພາະວ່າ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າລັດຖະບານທະຫານພະມາພຽງຢາກຖ່ວງເວລາ ແລະ ຕ້ອງການແກ່ຍາວໄລຍະເວລາອອກໄປເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸ ໂສຄົນນຶ່ງຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວທີ່ໄດ້ໃຊ້ຊື່ຂອງອະດີດປະເທດພະມ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ເວົ້າອີກວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນທັງໝົດນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຊຽນ ຕ້ອງພົວພັນກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ ແລະໃຫ້ຕອບສະໜອງ ແລະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂໃນຫ້າຂໍ້ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ທີ່ມຽນມາໄດ້ເຊັນລົງນາມທີ່ຈະເຮັດນັ້ນ.”
ຫົວໜ້າລັດຖະບານທະຫານ ທ່ານ ມິນ ອອງ ລາຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນເດືອນເມສາ ກັບບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນ ກ່ຽວກັບວິກິດການ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຖະແຫຼງການທີ່ເປັນເອ ກະພາບ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ ແລະໃຫ້ມີທູດພິເສດປະຈຳຂົງເຂດຄົນນຶ່ງ.
ແຕ່ວ່າໃນເວລາຕໍ່ມາ ຜູ້ນຳທະຫານໄດ້ເອົາໂຕຫ່າງໄກຈາກຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີທູດພິເສດຄົນໃດໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ແລະຫຼາຍກວ່າ 900 ຄົນອີງຕາມລາຍງານໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ຜ່ານມາຈາກການປາບປາມຕໍ່ພວກທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳ.
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