ສະຫະລັດ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບການປະອາວຸດໄວ້ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໃນລະຫວ່າງການຖອນທະຫານອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີ 2021 ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການກ່າວຫານັ້ນວ່າ “ເປັນເລື້ອງຕະຫຼົກ.”
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ຜູ້ປະສານງານດ້ານຍຸດທະສາດສື່ສານຄົມມະນາຄົມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກປາກິສຖານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດຳເນີນສືບສວນກ່ຽວກັບວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານໃນອັຟການິສຖານໄດ້ຮັບ “ອາວຸດທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ” ເພື່ອທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນປາກິສຖານແບບໃດ.
“ນີ້ແມ່ນການເຂົ້າໃຈຜິດ ນີ້ແມ່ນເລື້ອງຕະຫຼົກ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ ໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແນ່ນອນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະການປຶກສາຫາລືຈາກສະພາ ແມ່ນມີອາວຸດແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອປະກອບໃຫ້ແກ່ກຳລັງ ຂອງກອງທັບແຫ່ງຊາດອັຟການິສຖານຢ ທ່ານເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການບຸກຄືບໜ້າຂອງພວກກະບົດຕາລີບານ ໃນລະຫວ່າງການຖອນທະຫານຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ກຳລັງທະຫານອັຟການິສຖານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຕັດສິນໃຈ ບໍ່ທຳການສູ້ລົບ ແລະວາງອາວຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
“ອາວຸດ” ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າເຖິງນັ້ນ ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບລາຍງານຂ່າວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ມັນເປັນຂອງທະຫານກອງທັບແຫ່ງຊາດອັຟການິສຖານ” ທ່ານເຄີບີກ່າວ.
“ມັນຖືກປະຖິ້ມໄວ້. ບໍ່ແມ່ນຂອງກຳລັງສະຫະລັດ ທີ່ພາກັນຍ່າງໜີ ແລະປະຖິ້ມອາວຸດເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ເປັນກອງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ນັ້ນເປັນປະຫວັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”