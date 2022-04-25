ບັນດານັກການທູດອາເມຣິກັນ ຈະເລີ່ມກັບໄປປະເທດຢູເຄຣນອາທິດນີ້, ທຳອິດແມ່ນໄປເມືອງ ລິວິບ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ໃນທີ່ສຸດແມ່ນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ.
ສະຫະລັດ ແມ່ນຍັງຈະສະໜອງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຕ່າງປະເທດຕໍ່ໄປສຳລັບຢູເຄຣນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະສະເໜີຊື່ທ່ານນາງ ບຣິດເຈັດ ບຣິ້ງ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສໂລວາເກຍ, ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງການຕ່າງປະເທດທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ຈະເປັນການກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຢູເຄຣນ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມເພື່ອນຳເອົາບັນດານັກການທູດຂອງພວກເຮົາ ກັບຄືນໄປສະຖານທູດຂອງພວກເຮົາ ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ຫຼາຍປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ອົງການ NATO ແມ່ນກຳລັງສົ່ງນັກການທູດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບໄປນະຄອນຫຼວງກີຢິບ, ລວມມີປະເທດ ອອສເຕຣຍ, ແບລຈຽມ, ສາທາລະນະລັດ ເຊັກ, ຝຣັ່ງ, ອິຕາລີ, ສໂລວາເກຍ ແລະ ສໂລເວເນຍ. ລັດຖະບານສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເປີດສະຖານທູດອັງກິດໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຄືນໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
ການກັບຄືນໄປຂອງບັນດານັກການທູດຕ່າງປະເທດໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນສັນຍານຂອງລັກສະນະຄວາມປອດໄພໃນຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກການລະດົມຍິງແລະ ຖິ້ມລະເບີດຂອງຣັດເຊຍ ເປັນເວລາເກືອບສອງເດືອນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼາຍກວ່າ 713 ລ້ານໂດລາໃນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ທະຫານຕ່າງປະເທດ. ນີ້ລວມມີທຶນສຳລັບຢູເຄຣນ ແລະ ພັນທະມິດອື່ນໆ ອີກ 15 ປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທັງ ຫຼາຍໃນພາກກາງ ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ, ໃນທະເລບອລກັນແລະ ມັນຈະສະໜອງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມສາມາດຂອງຢູເຄຣນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບການຕໍ່ສູ້ ໃນພາກພື້ນດອນບາສ.”
ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງໃໝ່ໃນການຈັດຫາທຶນທະຫານຕ່າງປະເທດນັ້ນ, ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພ ປະມານ ສາມພັນສີ່ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ ສີ່ພັນສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລານັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ດມິໂຕຣ ຄູເລບາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ໂອເລັກຊີ ເຣສນີກອຟ ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ.