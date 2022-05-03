ນັກການທູດສະລັດທ່ານນຶ່ງ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດອາດຈະເປີດສະຖານທູດຂອງຕົນທີ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ປະເທດຢູເຄຣນ ໃນໄວໆນີ້.
ອຸບປະທູດຄຣິສຕີນາ ຄວີນ (Kristina Kvien) ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບວ່າ ສະຫະລັດຍັງຈະລໍຖ້າການຕັດສິນໃຈໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພ ກ່ອນທີ່ຈະເປີດສະຖານທູດຂອງຕົນຄືນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າບອກພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາສາມາດກັບຄືນໄປໄດ້ ພວກເຮົາກໍຈະກັບຄືນໄປ.”
ທ່ານນາງຄວີນ ກ່າວວ່າ ພວກນັກການທູດສະຫະລັດຈະເລີ້ມເດີນທາງງໄປເຮັດວຽກໃນຕອນກາງເວັນທີ່ນະຄອຫຼວງຂອງຢູເຄຣນ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້.
“ພວກເຮົາແມ່ນຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນໄປແລະຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ທາງພາກພື້ນດິນຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຢູເຄຣນຊະນະສົງຄາມນີ້.”
ທ່ານນາງຄວີນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າວ່າ ສານໄປຫາຣັດເຊຍກໍແມ່ນວ່າ ‘ເຈົ້າລົ້ມແຫຼວ’ ຢູເຄຣນແມ່ນຍັງຢືນຢູ່.”
ສະຖານທູດຂອງສະຫະລັດໄດ້ປິດລົງ ເກືອບສອງອາທິດ ກ່ອນທີ່ຣັດເຊຍບຸກໂຈມຕີເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ.”
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ພວກນັກການທູດຂອງສະຫະລັດຈຳນວນນຶ່ງຈະເລີ້ມເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງລີວິບ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.
ຂ່າວກ່ຽວກັບການເລີ້ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພວກນັກການທູດສະຫະລັດຄືນອີກໃນຢູເຄຣນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສະຫະລັດຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຮວມທາງປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ.