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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ສຫ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ການ​ທູດ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນັກ​ໂທດ ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ ຢ​ູ່ໃນ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ

ທີ່​ປຶກ​ສາດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ຈອນ ບອ​ລ​ຕັນ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ການ​ທູດ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນັກ​ໂທດ ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ ໃນ​ຊາ​ອຸດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ.

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ທີ່​ປຶກ​ສາດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ຈອນ ບອ​ລ​ຕັນ
ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ນັກກ​ານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ
​ນັກ​ໂທດຖື​ສອງ​ສັນ​ຊາດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ໄດ້​ຖືກ​ທາ
​ລຸນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການກັກ​ຂັງ​ຂອງ​ລາວ​ຢູ່ໃນ​ຣີ​ອາດ.

ທ່ານ​ວາ​ລິດ ຟິໄຕ​ຮີ ສຳ​ເລັດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຮາ​ເວີ​ຣ​ດ໌
ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ໂຮງ​ໝໍ​ໃນ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ໃນ​ປີ 2006 ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ໃນ​ປີ
2017 ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຊາ​ອຸ​ດີອື່ນໆ ອັນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​
ກ່າວ​ວ່າ ເປັນ​ການທັບ​ມ້າງການ​ສໍ້ໂກງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ກັກ​ຂັງ​ໄວ້​ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ​
ຣິ​ຕ​ສ໌ ຄາ​ລ​ເຕີນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຣິ​ອາດ ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ ທ່ານຟີ​ໄຕ​ຮີ ຕໍ່
​ມາ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ເພື່ອນ​ຄົນ​ນຶ່ງວ່າ ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ດືງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫ້ອງ ບ່ອນ​ທີ່​ລາວ
​ຖືກ​ຕົບ​ຕີ. ປິດ​ໜ້າ ແກ້​ສົ້ງ​ຊ້ອນ​ອອກ ແລະ​ມັດ​ຕິດ​ກັບ​ຕັ່ງ ບ່ອນ​ທີ່​ລາວ​
ໄດ້​ຖືກ​ເອົາ​ໄຟ​ຟ້າ​ຊັອດ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ.

ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ ​ກ່ຽວ​ກັບຊ​ະ​ຕາ​ກຳ​ຂອງ​ທ່ານນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ແຕ່​ທ່ານ
ບອ​ລ​ຕັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພ​າບ CNN ວ່າ “ເທົ່າ​ເຖິງປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຄວາມ​ເຂົ້າ​
ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າກໍ​ຄື ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ມີ​ອັນ​ທີ່​ຮ້ອງວ່າ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ທາງ​
ກົງ​ສຸນ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ​ບັນ​ດານັກ​ການ​ທູດອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ຊາ​ອຸ​ດີ
ອາ​ຣາ​ເບຍ ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽ​ມຢາມ​ທ່ານ.”

ແຕ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ລາຍລະ​ອຽດ​
ເພີ້ມ​ເຕີມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.”

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງທ່ານ​ຟີ​ໄຕ​ຮີ ຄື​ທ່ານ​ຮາ​ເວີ​ຣ​ດ໌ ກຸບ​ເປີ​ຣ ກ່າວ​ຕໍ່​ກະ​
ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ທ່ານ​ຟາ
​ໄຕ​ຮີໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ຊາ​ອຸ​ດີ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ “ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​
ກັບ​ໂລກ​ພາຍນອກ​ໄດ້​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ລ ພອມ​ພຽວ (ຊ້າຍ) ພົບ​ປະ​ກັບ ເຈົ້າ​ຟ້າ​ຊາຍ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ລ​ມັນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຣີ​ອາດ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ວັນ​ທີ 14 ມັງ​ກອນ 2019.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ລ ພອມ​ພຽວ (ຊ້າຍ) ພົບ​ປະ​ກັບ ເຈົ້າ​ຟ້າ​ຊາຍ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ລ​ມັນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຣີ​ອາດ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ວັນ​ທີ 14 ມັງ​ກອນ 2019.

ທ່ານ​ກຸບ​ເປີ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ໜັງ​ສື​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ “ເປັນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ດ​ຣ. ຟີ​ໄຟ​ຮີ
ໄດ້​ຖືກທາ​ລຸນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ຕະສາດ ລະ​ຫວ່າງ​ການກັກ​ຂັງ​ຢູ່​
ໃນ​ຄຸກ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຄອບ​ຄົວຂອງ​ທ່ານສາ​ມາດ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມທ່ານໄດ້
ເປັນ​ບາງ​ໂອ​ກາດ ພ້ອມ​ດ້ວຍການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ. ແຕ່
​ທ່ານ​ກຸບ​ເປີ ກ່າວ​ວ່າ “ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຊຸດ​ໂຊ​ມ​ລົງ” ແລະ​ທ່ານ​ປາ​ກົດ
​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ “ຄວາມໂສກ​ເສົ້າ​ທີ່​ສຸດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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