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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນັກ​ການ​ທູດ ສ​ຫລ ເວົ້າ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ຄວນ​ປ່ອຍ​ຕົວ ທະ​ຫານ​ເຮືອ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນມື້​ບຸນ ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ ນີ້    

ທ່ານ ເຄີ​ຣ​ທ໌ ວົກ​ເຄີ (Kurt Volker), ຜູ້​ແທນ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ ສຫ​ລ ສຳ​ລັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເວົ້າ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ​ຕ້ອງ​​ປ່ອຍ​ຕົວ​ພວກທະ​ຫານ ເຮືອ ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ເຄີ​ຣຈ໌ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ ໃນ​ມື້​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ ຫລື “ກ່ອນ​ປີ​ໃໝ່ນີ້”

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ແທນ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດສຳ​ລັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ທ່ານ ເຄີ​ຣ​ທ໌ ວົກ​ເຄີ (Kurt
Volker) ເວົ້າ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ​ຕ້ອງປ່ອຍ​ຕົວ​ພວກທະ​ຫານເຮືອ ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບຢູ່​ຊ່ອງ
​ແຄບ​ເຄີ​ຣຈ໌ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ ໃນ​ມື້​ບຸນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມາ​ສ ຫລື
“ກ່ອນ​ປີ​ໃໝ່ນີ້”.

ທ່ານ ວົກ​ເຄີ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ​ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໂດຍໃຫ້
​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ເຂດຕາ​ເວັນ​ຕົກຂອງ
ຕົນ ກຳລັງພິ​ຈາ​ລະ​ນາເອົາ​ຫລາຍ​ທາງ​ເລືອກ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍທຳ
​ການ "ຄວບ​ຄຸມ​ແບບ​ຝ່າຍ​ດຽວ” ຢູ່​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຂອງທະ​ເລອາຊັອຟ ທີ່​ໃຊ້
​ຮ່ວ​ມ​ກັນ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ຍອມຮັບ ແລະ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ​ເອົາ​ແຫລມ
ໄຄ​ຣ​ເມຍ ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອ້າງເອົາ​ນັ້ນ ໄປເຂົ້າເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ,” ​
ໂດຍເນັ້ນ​ໃຫ້​ເຫັນ ເຖິງທ່າ​ທີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ມີ​ນັບ​ແຕ່ຕອນທີ່​ຣັ​ດເຊຍໄດ້​
ທຳ​ສິ່ງ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ເອົາ​ແຫລມ ໄຄ​ຣ​ເມຍ ທີ່​ຢູ່​ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ
ເຂົ້າ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນໃນ​ປີ 2014 ນັ້ນເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ໂດຍ​ບອກ​ວ່າເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ
ຂອງທະ​ເລອາຊັອຟ ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຈັດ​ການ​ແບບ​ສອງ​ຝ່າຍ​ລະ​ຫວ່າງ​ຢູ
ເຄ​ຣນ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຢູ່​
ອ້ອມ​ແອ້ມ​ເຂດ​ແຫລມ​ ໄຄ​ຣ​ເມຍ ​ເປັນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ. ມັນ​ເປັນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.
ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບວ່າ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ເຄີ​ຣຈ໌ ​ວ່າເປັນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໂດຍ
​ທັງ​ໝົດ. ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ ມັນ​ເປັນເຂດ​ທີ່​ມີອະ​ທິ​ປະ​ໄຕຮ່ວມ​ກັນ.”

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ

US Ukraine Envoy: Unified US, EU Response to Russia
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US Ukraine Envoy: Unified US, EU Response to Russia

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກວ່າ ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ ທີ່​ໃຊ້​ຄ​ວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ວັນທີ
25 ພະ​ຈິກ​ຜ່ານ​ມາ ​ຕອນ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍິງ ແລະ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຍຶດ​ເອົາກ່ຳ​
ປັ່ນ​ກອງ​ທັບເຮືອ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ 3 ລຳໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ກ່ຳ​ປັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກຳ​ລັງ​ແລ່ນ
ໄປ​ຈາກ ​ທະ​ເລ​ດຳ ພະ​ຍາ​ຍາມໄປ​ຍັງເຂດ​ທະ​ເລອາຊັອຟ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງ
​ແຄບ​ເຄີ​ຣຈ໌ນັ້ນ ຖື​ວ່າ "ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ ແລະ​ລະ​ເມີດສັນ​
ຍາ​ສອງ​ຝ່າຍ​ກັບ​ຢູ ​ເຄ​ຣນຢ່າງ​ເປີດ​ແປນ." ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດຂໍ​ຢືນ​
ຢັນ ​ໃຫ້​ຣັ​ດ​ເຊຍເອົາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ ແລະ​ທະ​ຫານ ພ້ອມ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ສືບ​ 24 ຄົນ ທີ່
​ຖືກ​ຈັບ​ໂດຍ​ພວກ​ນັກ​ສືບ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍນັ້ນ ​ຄືນ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ທ່ານ ວົກ​ເຄີ​ ຍັງ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ທະ​ວີບຢູ
​ໂຣບ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ເຮືອ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່ແລ່ນ​ອອກ​ຈາກ
​ແຫລມ​ໄຄ​ຣ​ເມຍ ຫລື ເຂດ​ທະ​ເລ​ອາຊັອຟ ບໍ່​ໃຫ້​ໄປ​ຈອດ​ຢູ່​ທ່າ​ເຮືອ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ.
ທ່ານ ບອກວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍທ່ານ
ແອ​ນເນເກ​ຣດ ແຄ​ຣັມ​ພ໌- ແຄ​ເຣັນ​ນາ​ໂບ (Annegret Kramp-
Karrenabaue), ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສາດ​ສະ
​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ​ຂອງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ແລະຜູ້​ທີ່ຈະເປັນຄົນໄປ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ແທນ​ທ່ານ
​ນາງ ແອນ​ເຈີ​ລາ ເມີ​ໂຄ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຜູ້ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ພົ້ນ​ຈາກຕຳ​ແໜ່ງ​.

ພາບກ່ຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນທີ່​ຖືກ​ເພ​ພັງ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໂກ​ຍຶດ​ເອົາ​ໂດຍ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນວັນ​ທີ 25 ພະ​ຈິກ, 2018 ຢູ່​ໃກ້​ແຫລມ ໄຄ​ຣ​ເມຍ
ພາບກ່ຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນທີ່​ຖືກ​ເພ​ພັງ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໂກ​ຍຶດ​ເອົາ​ໂດຍ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນວັນ​ທີ 25 ພະ​ຈິກ, 2018 ຢູ່​ໃກ້​ແຫລມ ໄຄ​ຣ​ເມຍ

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