ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງກອງກໍາລັງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເອທີໂອເປຍ ຫຼື (ENDF), ກອງກໍາລັງຄວາມໝັ້ນຄົງເອຣິເທຣຍ, ກອງກໍາລັງແນວໂຮມປົດປ່ອຍປະຊາຊົນທິເກຣ ຫຼື (TPLF) ແລະກອງກໍາລັງອໍາຮາຣາ ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດເອທີໂອເປຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງກອງກໍາລັງ ENDF, ກອງກໍາລັງເອຣິເທຣຍ ແລະກອງກໍາລັງອໍາຮາຣາ ຍັງໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະ
ນຸດຊາດ ເຊິ່ງທ່ານບລິງເກັນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າລວມມີການສັງຫານ, ການຂົ່ມຂືນ, ແລະຮູບແບບຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດອື່ນໆ ແລະການປະຫັດປະຫານຕ່າງໆ.
ສະມາຊິກຂອງກອງກໍາລັງອໍາຮາຣາ ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ດ້ວຍການເນລະເທດ ຫຼື ບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ກະທໍາຄວາມຜິດດ້ວຍການກວດລ້າງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ຜ່ານການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວທິເກຣ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເຂດທິເກຣ, ທ່ານບລິງເກັນກ່າວ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດເອທີໂອເປຍ ໂດຍນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນປະເທດແຫ່ງນີ້ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ຈະຮັບພວກເຂົາ ເຂົ້າສູ່ໂຄງການການຄ້າຂອງສະຫະລັດຄືນໃໝ່ ໃນທັນທີ.