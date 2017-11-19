ກຳປັ່ນພິຄາດ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກເຮືອລາກແກ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ

ກຳປັ່ນພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ສະຫະລັດ ລຳນຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເລັກ
ນ້ອຍໃນວັນເສົາວານນີ້ ເມື່ອເຮືອລາກແກ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເສຍຫຼັກ ແລະ ຕຳເຂົ້າໃສ່ມັນ
ໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມແກ່ເຮືອ ໃນອ່າວ ຊາກາມິ ຢູ່ນອກພາກກາງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນ
ມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ.
ກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ “ກຳປັ່ນ USS
Benfold ມີຮອຍຂູດຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງມັນ, ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ຈາກເຮືອທັງສອງລຳ.
ຖະແຫຼງການຈາກກອງພັນທີ 7 ສະຫະລັດ ໄດ້ອ່ານວ່າ “ກຳປັ່ນ Benfold ຍັງຄົງຢູ່ໃນ
ທະເລພາຍໃຕ້ກຳລັງແຮງຂອງມັນ. ເຮືອລາກແກ່ສິນຄ້າຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຖືກແກ່ໄປ
ທ່າເຮືອ ໂຢໂກຊຶກະ ໂດຍເຮືອອີກລຳນຶ່ງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະຖືກສືບສວນສອບ
ສວນ.”
ເຮືອລາກແກ່ສິນຄ້າ ໄດ້ຖືກແກ່ໄປທ່າເຮືອ ຢາໂກຊຶກະ, ເຊິ່ງເປັນຖານທັບຂອງກອງ
ທັບເຮືອທີ 7 ສະຫະລັດ ໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ເທີ່ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດເຖິງແກ່ຊີວິດ 2
ຄັ້ງໃນໜ່ານນໍ້າ ເອເຊຍ ໃນປີນີ້. ເຊິ່ງກຳປັ່ນຮົບຂອງກອງທັບເຮືອ ແລະ ກຳປັ່ນສິນຄ້າ
ໄດ້ຕຳກັນໃນທະເລ.
ທະຫານເຮືອ 17 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີກາຍນີ້ ໃນການຕຳກັນສອງຄັ້ງ ກັບກຳປັ່ນພາ
ນິດ ທີ່ປະກອບມີກຳປັ່ນພິຄາດຕິດຈະຫຼວດນຳວິຖີ, USS Fitzgerald ຢູ່ນອກປະເທດ
ຍີ່ປຸ່ນ ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ກຳປັ່ນ John S. McCain ໃນເດືອນສິງຫາທີ່
ຜ່ານມາ ຂະນະທີ່ມັນໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໃກ້ປະເທດ ສິງກະໂປ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປົດຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຮືອອອກຈາກຕຳ
ແໜ່ງ ແລະ ກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດການປະຕິຮູບຫຼາຍຄັ້ງໃນເດືອນນີ້ ທີ່
ເພັ່ງເລັງໃສ່ການປັບປຸງທັກສະພື້ນຖານຂອງການເດີນເຮືອ ແລະ ຄວາມຕື່ນຕົວໃນທະ
ເລ ຫຼັງຈາກການກວດສອບເຫດການກຳປັ່ນຕຳກັນຮຸນແຮງໃນພາກພື້ນເອເຊຍ-ປາຊີ
ຟິກ ນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາທະຫານເຮືອ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມຢ່າງພຽງ
ພໍ ແລະ ເຮັດວຽກຫຼາຍໂພດ.
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