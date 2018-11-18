ສະຫະລັດ ລະບຸຊື່ລູກຊາຍ ຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມເຮສໂບລລາ ທ້າວຮາສຊານ ນາສຣາລລາແລະກອງພັນອາລມູຈາຮີດີນ ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມເຮສໂບລລາເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງໂລກ ຊຶ່ງພວກເຂົາ ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຢ່າງໜັກ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ການລະບຸຊື່ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາທາງ ທີ່ຈະປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ທ້າວນາສຣາລລາ ແລະກອງພັນມູຈາຮີດີນ ໄດ້ຮັບຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ໃນ ການວາງແຜນ ແລະໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ.” ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຊາລາຕີກາ ໂຮກ (Zlatica Hoke) ລາຍງານມາວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຮັກສາແຮງກະຕຸກຊຸກ ຍູ້ໃນການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ປະເທດອີຣ່ານ ດັ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນ ອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການປະກາດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມຮຸນແຮງຮອບໃໝ່ລະຫວ່າງ ເຂດກາຊາ ແລະອິສຣາແອລ. ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍິງຈະຫຼວດເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໄປໃສ່ພາກໃຕ້ອິສຣາແອລນັບແຕ່ສົງຄາມ ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນແລະບາດເຈັບອີກຈຳນວນນຶ່ງ. ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນແລະທຳລາຍອາຄານຫຼາຍໆຫຼັງ ທີ່ໃຊ້ໂດຍກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາ ກ່ອນທີ່ທັງສອງຝ່າຍສາມາດຕົກລົງຢຸດຍິງກັນໄດ້.
ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາວຸດ ການຝຶກແອບແລະເງິນທຶນ ແກ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອື່ນໆ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ທ່ານແນທັນ ເຊລສ໌ (Nathan Sales) ຜູ້ປະສານງານຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບໂຕເລກຈຳນວນນຶ່ງ ອີຣ່ານໄດ້ໃຫ້ເງິນ 700 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີແກ່ກຸ່ມເຮສໂບລລາ. ອີຣ່ານຍັງໃຫ້ເງິນອີກ 100 ລ້ານໂດລາແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆຂອງປາແລສໄຕນ໌ ຮວມທັງກຸ່ມຮາມາສ. ຮວມເຂົ້າກັບເງິນ ທີ່ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ມອບໃຫ້ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆນຳແລ້ວ ຈຳນວນທັງໝົດ ແມ່ນຕົກເປັນເກືອບ 1 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ໂດຍໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ກຸ່ມເຮສໂບລລາຈຶ່ງສາມາດເສີມສ້າງຄັງອາວຸດຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຈຶ່ງມີອິດທິພົນໃນການສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ຢູ່ໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເງິນ ລາງວັນຫຼາຍເຖິງ 5 ລ້ານໂດລາສຳລັບຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບບ່ອນຫລົບລີ້ ຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມຮາມາສຄົນນຶ່ງ ແລະຜູ້ນຳກຸ່ມເຮສໂບລລາອີກ 2 ຄົນ.
ທ່ານໄມເກີລ ອີວານອຟ (Michael Evanoff) ລັດຖະມົນຕີຊ່ອຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງພວກນັກການທູດ ກ່າວວ່າ:
“ທ້າວຊາລີ ອາລ-ອາຣູຣີ ແມ່ນຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການໆເມືອງຂອງກຸ່ມຮາມາສ ແລະເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຝ່າຍທະຫານຄົນນຶ່ງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ. ໃນເວລານີ້ ທ້າວອາຣູຣີ ແມ່ນດຳລົງຊີວິດຢ່າງເສລີຢູ່ເລບານອນ ບ່ອນທີ່ມີລາຍງານວ່າ ລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງປະຕິວັດອິສລາມ ອາລກູດ ຂອງອີຣ່ານ. ທ້າວອາຣູຣີ ເປັນຜູ້ວິ່ງເຕັ້ນຫາເງິນ ແລະອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ກຳລັງທະຫານຂອງກຸ່ມຮາມາສ ປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນເຂດ ຝັ່ງຕາເວັນຕົກ ຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫຼືເວັສທ໌ແບັງຄ໌ ແລະຍັງມີການພົວພັນກັບການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆອີກ ຮວມທັງຈີ້ເຮືອບິນ ແລະລັກພາ ໂຕນຳດ້ວຍ.”
ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ທ້າວອາຣູຣີ ພວມຫລົບລີ້ຢູ່ທີ່ປະເທດເລບານອນ. ນອກນັ້ນຍັງມີການສະເໜີເງິນລາງວັນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບທ້າວຄາລີບ ຢູຊິຟ ຮາບ ແລະທ້າວຮາຍທາມ ອາລີ ຕາບາຕາໄບ ສະມາຊິກຂອງຫົວຮຸນແຮງເຮສໂບລລາ ໃນປະເທດເລບານອນ.
ນອກຈາກ ເງິນລາງວັນແລ້ວ ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ລະບຸຊື່ ທ້າວຈາວາດ ນາສຣາລລາ ລູກຊາຍທ້າວຮາສຊານ ນາສຣາລລາ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມເຮສໂບລລາ ແລະກອງພັນອາລ-ມູຈາຮີດີນ ເປັນກໍລະນີພິເສດ ໃຫ້ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງໂລກ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານຈຸນີ້ ໄດ້ເຂົ້າໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນດິນແດນປາແລສໄຕນ໌ ມາແຕ່ປີ 2005. ທ່ານແນທັນ ເຊລສ໌ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ລະບຸວ່າ ກຸ່ມເຮສໂບລລາ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ.”
ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ລະບຸຊື່ 4 ສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກກຸ່ມເຮສໂບລລາ ເຂົ້າໃນບັນຊີຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໂລກ ຍ້ອນ ກິດຈະກຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກ.
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