ສະຫະລັດ ສົ່ງກຳປັ່ນພິຄາດ ແລະເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ໄປຍັງ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ

ກອງທັບສະຫະລັດ ກຳລັງສົ່ງກຳປັ່ນພິຄາດຕິດດ້ວຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄປຍັງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ UAE ແລະສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຫຼາຍລຳໄປຊ່ອຍປະເທດນີ້ນຳດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ຕົນພວມຫາທາງຮັບມືກັບການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ຈາກພວກກະບົດຮູຕີ ໃນເຢເມນ.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ກັບອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານ ຂອງອາບູ ດາບີ ເຈົ້າຟ້າຊາຍໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາເຢດ ອາລ ນາຢານ (Mohammed Bin Zayed Al Nahyan).
ຖະແຫລງການຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນພິຄາດ USS Cole ຈະ “ແລ່ນຄຽງຄູ່ໄປ ກັບກອງທັບເຮືອສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າທຽບທ່າ ໃນນະຄອນຫຼວງອາບູດາບີ.”
ຖະແຫລງການນີ້ ກ່າວອີກວ່າ “ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຊາຍຊາບເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນລົບລຸ້ນທີ 5 ເພື່ອຊ່ອຍ UAE ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະສົ່ງສັນຍານເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບ UAE ໃນຖານະເປັນຄູ່ພາຄີຍຸດທະສາດທີ່ຍາວນານ.”
ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານພະນັກງານຊາວຕ່າງຊາດສາມຄົນ ຢູ່ໂຮງງານນ້ຳມັນໃນນະຄອນຫຼວງອາບູດາບີ.
ນຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາ UAE ແລະກອງກຳລັງສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ຖານທັບອາກາດ ອາລ ດາຟຣາ (Al Dhafra) ຂອງອາບູດາບີ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟສະກັດກັ້ນ ເພື່ອທຳລາຍລູກສອນໄຟສອງລູກ ຂອງພວກກະບົດຮູຕີ.
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