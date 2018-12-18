ສຫລ ປະຕິເສດ ເລື່ອງ ທ. ທຣຳ ຄຶດເບິ່ງ ການສົ່ງໂຕ ຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຄື ທ. ກູເລນ ໄປໃຫ້ ເທີກີ

ທຳນຽບຂາວ ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງ ຂອງເທີກີ ທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ພວມຄຶດເບິ່ງ ກ່ຽວກັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍ ທີ່ຕົນຕ້ອງການໂຕ ຄື ນັກສອນສາສະໜາອິສລາມ
ທ່ານ ເຟທູລາ ກູເລນ ກັບຄືນໃຫ້ ເທີກີ.
“ໃນຂະນະທີ່ພົບປະກັບ ປະທານາທາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ເອີໂດອານ ຢູ່ທີ່ກອງ ປະຊຸມ
ຈີ-20 (G-20) ຫຼື ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນນະ ຄອນບູແອນົສ
ແອເຣັສ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະສົ່ງ ທ່ານ ເຟທູລາ ກູເລນ ໄປໃຫ້
ເທີກີ” ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ທ່ານນຶ່ງ ປະຈຳທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ສ່ວນລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ຂອງເທີກີ ທ່ານ ແມຟວ໌ລຸດ ຄາວູໂຊກລູ ໄດ້
ກ່າວ ຢູ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບ CNBC ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວບອກ ປະທາ ນາທິບໍດີ
ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຍິບ ເອີໂດອານ ວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງ “ດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ” ກໍຄືທ່ານ ກູເລນ ແລະ “ພວກຄົນອື່ນ.”
ທ່ານ ກູເລນ ໄດ້ຂໍລີ້ໄພ ອາໄສຢູ່ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍ. ເທີກີ ກ່າວຫາທ່ານ ກູເລນ
ເປັນຜູ້ບົງການ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນປີ 2016 ຕໍ່ຕ້ານ ທ່ານ ເອີໂດອານ ທີ່ໄດ້
ລົ້ມເຫຼວ.
ທ່ານກູເລນ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເທີກີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ
ສົ່ງຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຕົນ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເທີກີ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຫລັກຖານພຽງພໍ ທີ່ຢືນຢັນການກ່າວອ້າງ
ຂອງຕົນ ຕໍ່ທ່ານ ກູເລນ.
ທ່ານ ຄາວີໂຊກລູໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດ “ຫລັກຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້” ຂອງການສືບ
ສວນໂດຍ FBI ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານກູເລນ ເຮັດແນວໃດ ໃນການຫຼີກລ່ຽງການຈ່າຍພາສີ. ທ່ານເອີໂດອານ ໄດ້ກ່າວ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ວ່າ
ບັດຖະບານຂອງທ່ານ ຈະເລີ່ມແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຈຳພວກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ
ທາງດ້ານການເງິນແກ່ການປະຕິບັດງານຂອງ ທ່ານກູເລນ.
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