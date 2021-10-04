ພັກເດໂມແຄຣັດ ຂອງສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ລົງລອຍກັນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ທີ່ສໍາຄັນ

ສະມາຊິກສະພາຄົນສຳຄັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະຫະລັດຍັງຄົງບໍ່ເຫັນພ້ອມ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ທັງການປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງປະເທດ ແລະການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບ 5 ທົດສະວັດ, ແຕ່ພວກຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຫົວກ້າວໜ້າໄດ້ສົ່ງສັນຍານວ່າ ຍັງມີທີ່ຫວ່າງສໍາລັບການປະນີປະນອມກັນຢູ່.
ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ໌ (Bernie Sanders) ແຫ່ງລັດເວີມອນໄດ້ຜັກດັນແຜນການມູນຄ່າ 3 ພັນ 500 ຕື້ໂດລາ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນມາແລ້ວ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດ, ຊັ້ນຮຽນກຽມ ອະນຸບານ, ການຂະຫຍາຍການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸຊາວອາເມຣິກັນ ແລະອື່ນໆອີກ. ທ່ານແຊນເດີສ໌ ແມ່ນສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ທີ່ເຈລະຈາຫາລືກັບພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວກັບລາຍການອອກອາກາດ “ອາທິດນີ້,” ຂອງສະຖານີໂທລະພາບ ABC ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບວ່າ ນັ້ນມັນຈະຕ້ອງມີທັງການໃຫ້ ແລະຮັບ.”
ທ່ານປະຕິເສດທີ່ຈະບອກເຖິງລາຄາວ່າ ທ່ານຈະໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປທັງໝົດເທົ່າໃດ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດຢືນດຽວກັບຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຊັ້ນນໍາຄົນອື່ນສໍາລັບຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳແມ່ຍິງ ທ່ານນາງປຣາມິລາ ຈາຢາປອລ (Pramila Jayapal) ຈາກລັດວໍຊິງຕັນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ, ໃນການໃຫ້ສໍາພາດ ຕໍ່ລາຍການອອກອາກາດ “State of the Union” ຂອງໂທລະພາບ CNN.
“ຍັງບໍ່ມີໂຕເລກອອກມາຕາມທີ່...ທຸກໆຄົນເຫັນດີນໍາກັນ,” ທ່ານນາງຈາຢາປອລກ່າວ, ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າຈໍານວນເງິນ 1 ພັນ 500 ຕື້ໂດລາທີ່ສະເໜີໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ນິຍົມແນວທາງປານກາງທ່ານໂຈ ແມນຊິນ (Joe Manchin) ຈາກລັດເວີຈິເນຍຕາເວັນຕົກ ແມ່ນ “ໜ້ອຍເກີນໄປສຳລັບບູລິມະສິດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ, ໃນການຢ້ຽມຢາມຫໍລັດຖະສະພາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ເພື່ອພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ, ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂັ້ນສຸດທ້າຍໃນທີ່ສຸດອາດຈະຖືກຕັດລົງມາເຫຼືອຢູ່ລະຫວ່າງ 1 ພັນ 900 ຕື້ໂດລາ ແລະ 2 ພັນ 300 ຕື້ໂດລາ ສໍາລັບມາດຕະ ການຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ, ເພີ້ມໃສ່ເງິນຈໍານວນພັນຕື້ໂດລາ ສຳລັບພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອສ້ອມແປງຖະໜົນ ແລະຂົວຕ່າງໆທີ່ຊຸດໂຊມຂອງປະເທດ ແລະຂະຫຍາຍການບໍລິການລະບົບອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄວາມໄວສູງໄປທົ່ວປະເທດສະຫະລັດ.
ຜູ້ນໍາສະຫະລັດ ຍັງຄົງສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍທັງສອງສະບັບຄວບຄູ່ກັນໄປ.
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