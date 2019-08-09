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ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໂຈມ​ຕີ​ ສຳ​ນວນຄຳເວົ້າ ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຫຼັງ​ຈາກ​ເກີດໂສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳ ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ ໃນ ສ​ຫລ

Democrats Ramp up Attacks on Trump's Rhetoric in Wake of Shootings
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Democrats Ramp up Attacks on Trump's Rhetoric in Wake of Shootings

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ຫຼັງ​ຈາກ​ໂສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳການຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ໃນ​ລັດໂອ​ໄຮ​ໂອ ແລະເທັກ​ຊັ​ສ ຜູ້​ສະ​ໝັກເພື່ອ​ໃຫ້ຖືກ​ຄັດເລືອກ​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເປັນປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເອີ້ນ​ວ່າ ການ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ ​ທີ່​ສ້າງຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ. ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຍັງ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ຫຼັກ ສຳ​ລັບການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ຈາກຈິມ ມາ​ໂລນ ນັກ​ຂ່າວ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ​ລາຍ​ງານ​ຈາກວໍ​ຊີງ​ຕັນ ຊຶ່ງວັນ​ນະ​ສອນມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ລາຍ​ງາ​ນການ​​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຕໍ່​ສຳນວນຄຳເວົ້າທີ່​ໂຜ່ງ​ຜາງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃນ​ຂະ​ນະ​ມີ​ການໂສກນາດຕະກຳການຍິງສັງຫານ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນການຖະ​ແຫຼງ​ທີ່​ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ ອະ​ດີດຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ ຫຼິ້ນ​ກັບແປວໄຟຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ຜິວ​ຂາວ​ທີ່​ຖື​ຕົວ​ເອງວ່າ​ວິ​ເສດ​ ຫຼື white supremacy.

ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ທ​ຣຳໄດ້​ກ່າວ​ຊ້ຳ​ແລ້ວຊ້ຳອີກ, ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ​ໂຈມ​ຕີພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ, ແຕ່​ເກືອບ​ວ່າ​ບໍ່ເຄີຍເອີຍ​ເຖິງ​ຄຳ​ເວົ້າ white supremacyກໍ​ຄື​ພວກ​ຄົນ​ຜິວຂາວ ​ທີ່ຖື​ຕົວ​ເອງວ່າ​ວິ​ເສດ​ນັ້ນ. ແ​ລະ​ແມ່ນ​ແຕ່ ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ເຖິງ​ມັນ​ ທ່ານ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ເລື້ອງ​ນີ້​ເລີຍ. ທ່ານ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຫຼາຍກວ່າ ຕໍ່​ການ​ທີ່​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ຄະ​ແນນສຽງໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຂອງພວກ​ເຂົາຫຼາຍກວ່າຕໍ່​ຕ້ານແນວ​ຄິດ​ທີ່​ກຽດ​ຊັງ​ນັ້ນ.”

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ທ່ານ​ ໄບ​ເດັນແມ່ນ​ຜູ້ລົງສະ​ໝັກ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນການ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເປັນຕົວ​ແທນ​ຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດທີ່​ຈະ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳໃນ​ປີ​ໜ້າ​ນີ້.

ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ຫຼາຍ​ໆທ່ານ ແມ່ນ​ປະ​ນາມ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢ່າງ​ໄວ​ວາ ໃນສຳ​ນວນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຮວມ​ທັງ​ສະມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ມອນ​ຕ໌ ​ທ່ານ ເບີຣ໌​ນີ ແຊນ​ເດີ​ຣ໌​ສ.

ທ່ານ ເບີຣ໌​ນີ ແຊນ​ເດີ​ຣ໌​ສ ກ່າວ​ວ່າ “ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່ແບ່ງ​ແຍກ​ເຊື້ອ​ຊາດຜິວ​ພັນ, ຜູ້​ຊຶ່ງແບ່ງ​ແຍກ​ເພດ ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ກຽດ​ຊັງ​ຊາດ​ອື່ນ ​ຜູ້​ທີ່​ໃຊ້​ສຳນວນ​ຄຳ​ເວົ້າ ຕໍ່​ຕ້ານພວກ​ຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ, ຊຶ່ງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອວ່າ ​ສ້າງ​ບັນ​ຍາກາດ​ທີ່​ເອື້ອ​ອຳ​ນວຍ​ໃຫ້ ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ສາ​ມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້.”

ການ​ສັງ​ຫານໝູ່ ໃນ​ເມືອງ ແອ​ລ ປາ​ໂຊ ແລະເມືອງ​ເດ​ຕັນ ໄດ້ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ອັນ​ໃໝ່ ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ປືນ ແລະ​ໃນ​ພວກ​ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ ​ກໍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເພື່ອໃຫ້ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃຫ້​ເປັນປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ສະ​ມາ​ສິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ ນິວ ເຈີ​ຊີ ທ່າ​ນ ຄໍ​ຣີ ບຸກ​ເກີ.

ທ່າ​ນ ຄໍ​ຣີ ບຸກ​ເກີ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນມີ​ສິດ​ມີ​ປືນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຄອບ​ຄອງ ໃຫ້ເຂົ້າ​ເຖິງ​ມັນ​ໄດ້.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການປອບໃຈ​ ​ແກ່ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ໃນ ​ເມືອງ​ແອ​ລ ປາ​ໂຊ ແລະ​ລັດ ໂອ​ໄຮ​ໂອ ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ນີ້ ແລະ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໂຕ້​ຕອບຕໍ່ພວກ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ນັ້ນ ​ພວກ​ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ​ແມ່ນ​ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ທັງ​ຫຼາຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເລື້ອງນີ້​ຂຶ້ນ​ມາໃຫ້ເປັນ​ຈຸດ​ເດັ່ນ. ໃນ​ຫຼາຍໆກໍ​ລະ​ນີ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ມີຄະ​ແນນ​ທີ່​ຕ່ຳ ຈາກ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ.”

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ພວກ​ປ​ະ​ທ້ວງ ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ເມືອງເຮັດໃ​ຫ້​ທີ່​ປຶກ​ສາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ​ນາງ ແຄ​ລ​ລີ​ແອນ ຄອນ​ເວ ອອກ​ມາ​ກ່າວປົກ​ປ້ອງ​ທ່ານ​.

ທ່ານ​ນາງ ແຄ​ລ​ລີ​ແອນ ຄອນ​ເວ ​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່າ​ນໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງນີ້​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ທີ່​ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ແລະຮຳ​ບາດ​ແຜ ແລະ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ.”

ປະ​ຫວັດ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກອັນ​ຍາວ​ນານ ແລະ​ການ​ອອກ​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່ເປັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍຂອງທ່ານ ແມ່ນ​ຢ້ອນ​ກັບ​ໄປ​ຫຼອກ​ຫຼອນ​ທ່ານ ຊຶ່ງ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ ແດ​ຣ໌​ໂຣ​ລ ແວ​ສຕ໌ ກ່າວວ່າ.​ “ສຳ​ນວນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ມີ​ສ່ວນ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດບັນ​ຫາ. ປະ​ເທດ​ແມ່ນ​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ ແນ່ນອນ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ຜິວ​ພັນ ແລະ​ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແລະ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈົ່ມ​ວ່າກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ມັນ​ແມ່ນ​ມີ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ອອກ​ມາ ແລະ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ ຕໍ່​ເລື້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ແຕ່​ຝ່າຍ​ພວກ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ໃຫ້​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແຂ່ງ​ ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບາງ​ທ່ານ ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຫຼາຍກວ່າ ​ຄົນ​ອື່ນໆ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງ ວາ​ແນັສ​ຊາ ບີ​ສ​ລີ ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແວນ​ເດີ​ບິ​ລ ກ່າວ​ວ່າ. “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ເດັ່ນໆຂອງ​ປີນີ້ ແມ່ນ​ວ່າຊ້າງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ ແທ້ໆ​ແລ້ວ ກໍ​ຄື​ທ່ານ​ທ​ຣຳ. ສະ​ນັ້ນ ຈະ​ເວົ້າ​ໂຍກ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ບາງພວກ ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ເຖິງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໃຫ້​ຫຼາຍ ແລະ​ບາງ​ພວກ ກໍ​ບໍ່​ຢາກ​ເອີຍ​ເຖິງ​ທ່ານເລີຍ ຊຶ່ງ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປີ​ນີ້ ແຕກ​ຕ່າງ​ອອກ​ໄປ.”

ການ​ທົດ​ສອບ​ຄັ້​ງ​ໃຫຍ່ ຕໍ່​ໄປ​ ກໍ​ຄື​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນຮອບ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທັງໝົດຈະ​ໄປ​ຮວມ​ຕົວ​ກັນ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຮິວສ​ຕັນ ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ເພື່ອໂຕ້​ວາ​ທີເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 3.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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