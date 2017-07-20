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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີ ການຄ້າ ທີ່ສົມດຸນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບ ຈີນ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານ Wang Yang, ຊ້າຍ, ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ Steven Mnuchin, ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ U.S.-China ຢູ່ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໃນວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017.

ການ​ເຈລະຈາ​ທີ່​ແນ​ໃສ່ ​ເພື່ອທັບ​ມ້າງ​ກຳ​ແພງ​ການ​ຄ້າ ລະຫວ່າງ ​ສະຫະລັດ ​ແລະ
ຈີນ ປາກົດ​ວ່າ​ ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ ທີ່​ນະຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດວານນີ້ ​
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກການ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ ທີ່​ມີ​ກຳນົດ​ຈະຈັດ​ຂຶ້ນ​ ໃນ
​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນັ້ນ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ​ການ​ເຈລະຈາ​ເລີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​
ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Steve Mnuchin ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ ສະຫະລັດ
​ແລະ ​ຈີນ ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ທີ່​ “​ເປັນ​ທຳ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ສົມ​ດູ​ນ
ກວ່າ​ເກົ່າ.”

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ທ່ານ Wang Yang ກ່າວຢູ່ທີ່ພິທີເປີດ ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ U.S.-China ຢູ່ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໃນວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ທ່ານ Wang Yang ກ່າວຢູ່ທີ່ພິທີເປີດ ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ U.S.-China ຢູ່ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໃນວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017.

ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານ Wang Yang ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານ
​ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ “​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ໂຕ​ຈິງ​ສຳລັບ​ທັງ​ສອງຝ່າຍ”
ແຕ່​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ “ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ ໃນ​ທັນທີ​
ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ.”

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ ​ແມ່ນ​ປະກອບ​ເປັນ​ສອງ​ເສດຖະກິດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ແຕ່
​ຈີນ​ ໄດ້​ຂາຍ​ສິນຄ້າ​ຂອງ​ຕົນ ​300 ຕື້​ໂດ​ລາ ໃຫ້ແກ່ພວກ​ລູກ​ຄ້າ​ ສະຫະລັດ ຫຼາຍກວ່າ
​ທີ່​ບໍ່​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຂາຍ​ສິນຄ້າ​ຂອງ​ຕົນ​ ໃຫ້​ແກ່​ຈີນ​.

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