ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີ ການຄ້າ ທີ່ສົມດຸນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບ ຈີນ

ການເຈລະຈາທີ່ແນໃສ່ ເພື່ອທັບມ້າງກຳແພງການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ
ຈີນ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ທີ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ໃນຂະນະທີ່ ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຍົກເລີກການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນ
ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມນັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ ການເຈລະຈາເລີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Steve Mnuchin ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ
ແລະ ຈີນ ມີຄວາມສຳພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ “ເປັນທຳແລະມີຄວາມສົມດູນ
ກວ່າເກົ່າ.”
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານ Wang Yang ກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານ
ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ “ເປັນທາງເລືອກໂຕຈິງສຳລັບທັງສອງຝ່າຍ”
ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ “ການປະເຊີນໜ້າ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃນທັນທີ
ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ.”
ວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງ ແມ່ນປະກອບເປັນສອງເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່
ຈີນ ໄດ້ຂາຍສິນຄ້າຂອງຕົນ 300 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ພວກລູກຄ້າ ສະຫະລັດ ຫຼາຍກວ່າ
ທີ່ບໍ່ລິສັດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຂາຍສິນຄ້າຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ຈີນ.
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