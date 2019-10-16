ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງທີ່ກຳລັງເດີນທາງໄປປະເທດ ເທີກີ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອກົດດັນປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດນັ້ນ ໃຫ້ຢຸດການຮຸກຮານພາກເໜືອຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ທີ່ງານໃນທຳນຽບຂາວວ່າ “ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຢຸດຍິງ. ພວກເຮົາໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ໜັກທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້. ພວກເຮົາມີໃຫ້ເລືອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລວມທັງການເກັບພາສີຢ່າງມະຫາສານຕໍ່ເຫຼັກ.”
ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຜູ້ແທນໄປນະຄອນຫຼວງ ອັງກາຣາ, ເຊິ່ງແມ່ນເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໃນວັນພະຫັດນັ້ນ, ຈະເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ໂອໄບຣອັນ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຈມສ໌ ເຈັຟຟຣີ, ຜູ້ທີ່ເປັນທູດພິເສດສຳລັບການພົວພັນກັບ ຊີເຣຍ ແລະ ພັນທະມິດທົ່ວໂລກເພື່ອປາບກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ ລັດອິສລາມ.
ທ່ານ ເພັນສ໌ ຈະກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສະຫະລັດ “ເພື່ອບັນລຸການຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆສຳລັບການຕົກລົງກັນໃນການເຈລະຈາ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງຖະແຫຼງການທຳນຽບຂາວ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວວ່າ, ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັນນັ້ນ, ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີກໍຍັງຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທີ່ຈະຮັກສາມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ ເທີກີ ຈົນກວ່າຈະບັນລຸກຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫານຳກັນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ເປົ້າໝາຍອັນດັບນຶ່ງແມ່ນເພື່ອດຳເນີນການດ້ານການທູດ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາທາງຢຸດຍິງ. ນຳເອົາສະຖານະການດັ່ງກ່າວມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ. ມັນສັບສົນຫຼາຍໆ. ມັນອັນຕະລາຍສຳລັບກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາ. ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສູ້ກັບພວກລັດອິສລາມມີຄວາມສ່ຽງ. ມັນໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງທັກໂທດເກືອບ 10,000 ຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ມີນັກໂທດລັກໜີອອກຈາກຄຸກ ດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້,” ເຊິ່ງອ້າງເຖິງພວກນັກຮົບ ISIS ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວ ເຄີດ ໃນຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນັກໂທດທີ່ຖືກສົງໄສວ່າເປັນພວກ ISIS ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກຄຸກ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນກອງທັບ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ດຳເນີນການ “ສະແດງແສນຍານຸພາບ” ໃນ ຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກພວກນັກຮົບທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ເທີກີ ໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າໃກ້ກອງກຳລັງ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍໂພດ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກ ເທີກີ ເຄື່ອນໄປສູ່ໂຮງງານຊີມັງ ລາຟາຈ໌ (Lafarge) ນັ້ນ, ກອງກຳລັງ SDF ກໍໄດ້ຈູດມັນ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຍ້າຍສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ.