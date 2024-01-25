ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຫະລັດ ຢືນຢັນການສະໜັບສະໜູນຂອງທັງສອງພັກ ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງໃນລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຂອງປະເທດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ສະມາຊິກສະພາຂອງສະຫະລັດ ເດີນທາງໄປທີ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ນັບແຕ່ພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ທີ່ສະໜັບສະໜູນເອກະລາດ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເປັນສະໄໝທີ 3 ລຽນຕິດ. ຈີນ ຄັດຄ້ານປະທານາທິບໍດີ ຫຼາຍ ຈິງ-ເຕ ຜູ້ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ແລະອ້າງວ່າເກາະດັ່ງກ່າວ ເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນ ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງຖ້າເຫັນວ່າຈຳເປັນ. ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານມາຣີໂອ ດິແອັຊ ບາລາດ (Mario Díaz Balart) ກ່າວວ່າ "ການສະຫນັບສະຫນຸນໄຕຫວັນ ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຫນັກແຫນ້ນ, ມັນເປັນ ຄວາມຈິງ, ແລະມັນແມ່ນທັງສອງພັກ 100 ເປີເຊັນ." ທ່ານ ບາລາດ ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດຟລໍຣີດາ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານ ອາມິ ເບຣາ (Ami Bera), ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດ ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ