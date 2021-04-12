ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ກ່າວຢ້ຳເຖິງ ສຳພັນທະມິດກັບ ອິສຣາແອລ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ໂລຍດ໌ ອັອສຕິນ ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນນີ ແກັນສ໌ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄລຍະສອງວັນ ໄປຍັງປະເທດໃນຕາເວັນອອກການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ອັອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການປ້ອງກັນປະເທດໃນຫຼາຍດ້ານ ທີ່ລວມມີແຜນການຊື້ອຸປະກອນດ້ານການປ້ອງກັນໄລຍະຍາວຂອງອິສຣາແອລ ແລະບັນຫາທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດເພື່ອຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ກັບ ອາຣັບ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ມີ ຊາວມຸສລິມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.”
ທ່ານອັອສຕິນ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດແມ່ນເພື່ອເປັນພັນທະມິດທີ່ແຂງແກ່ນກັບອອິສຣາແອລ ແລະໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການມາຢ້ຽມຢາມໄລຍະສັ້ນຫຼັງຈາກວັນແຫ່ງການລະນຶກເຖິງພວກທະຫານທີ່ເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ຊາວຢິວ 6 ລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງ ຮໍໂລຄອດສ໌ ຫຼືການຂ້າລ້າງຊາວຢິວໂດຍພວກນາຊີ.
ທ່ານອັອສຕິນ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນທຳອິດຈາກຄະນະລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ເດີນທາງໄປຍັງ ອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາເພື່ອຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານປີ 2015.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ເປັນຜູ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ມີຄວາມປິຕິຍິນດີນຳການຖອນໂຕອອກຈາກສົນທິສັນຍານັ້ນໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ແຕ່ທ່ານ ແກັນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ແກັນສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ອິສຣາແອລ ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດເປັນຄູ່ພາຄີເຕັມຮູບແບບໃນການປະຕິບັດການທົ່ວທຸກສະມໍລະພູມ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນອີຣ່ານ.”
ທ່ານ ອັອສຕິນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີ້ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມາຈາກ ອີຣ່ານ ແລະເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ ອິສຣາແອລ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.”
https://twitter.com/SecDef/status/1381279441637285888?s=20
ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງກັບອີຣ່ານ “ຈະແຜ້ວທາງໄປສູ່ການມີອາວຸດນິວເຄລຍ-ອັນເປັນອາວຸດທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການສູນພັນຂອງພວກເຮົາ.”