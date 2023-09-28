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ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ເສັດສິ້ນການຢ້ຽມຢາມທະວີບອາຟຣິກາ ເທື່ອທຳອິດ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອັອສຕິນ ຈັບມືກັບ ປະທານາທິບໍດີອັງໂກລາ ທ່ານ ຈາວ ບູຣັງໂກ ໃນເມືອງລວນດາ ປະເທດອັງໂກລາ ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2023

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກັບຄືນມາສະຫະ ລັດ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຫລັງຈາກສະຫລຸບການເດິນທາງເທຶື່ອທຳອິດທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ ໃນນາມຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ.

ທ່ານອອສຕິນໄດ້ເລີ້ມການຢ້ຽມຢາມຂອງ​ທ່ານ​ທີ່ຈີບູຕີ ຖານທັບຕົ້ນ​ຕໍຂອງກອງ ທັບສະຫະລັດຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນທ່ານໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຈີບູຕີ ແລະປະທານາທິບໍດີຂອງໂຊມາລີ ທີ່ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານ ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ໄດ້ທຳຄວາມຄືບໜ້າ ໃນ​ການ​ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຊາບັບ ໃນ ປີກາຍນີ້ ຫລາຍກວ່າໄລ​ຍະ​ຫ້າ​ປີ​ໄລ່​ຮວມກັນ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ໄປເຄນຢາ ​ເພື່ອຢ້ຽມຢາມຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງໃນ​ເມືອງມັນດາ ເບ ໃກ້ກັບຊາຍແດນໂຊມາລີ ບ່ອນທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍໂຈມຕີ ໃນປີ 2020 ສັງຫານຊາວອາເມຣິກັນສາມຄົນ.

“ສານຢູ່ທີ່ນີ້ ກຳລັງເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າ ສົງຄາມຕໍ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເປັນບູລິມະສິດສູງຂອງລັດຖະບານອາເມຣິກັນ” ທີ່ທ່ານວິນເສິນ ກິໂມຊົບ ນັກວິເຄາະນະ ໂຍບາຍຂອງ​ອົງ​ການ​ຂໍ້​ມູນອະທີິປະໄຕ ໄດ້ກ່າວ.

ບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດແລະເຄນຢາ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ​ດ້ານ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງຫ້າປີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ຕໍ່ຕ້ານການຂົ່ມຂູ່ຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ທົ່ວ​ໄປ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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