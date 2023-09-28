ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ເສັດສິ້ນການຢ້ຽມຢາມທະວີບອາຟຣິກາ ເທື່ອທຳອິດ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກັບຄືນມາສະຫະ ລັດ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຫລັງຈາກສະຫລຸບການເດິນທາງເທຶື່ອທຳອິດທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ ໃນນາມຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ.
ທ່ານອອສຕິນໄດ້ເລີ້ມການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານທີ່ຈີບູຕີ ຖານທັບຕົ້ນຕໍຂອງກອງ ທັບສະຫະລັດຢູ່ທະວີບອາຟຣິກາ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນທ່ານໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຈີບູຕີ ແລະປະທານາທິບໍດີຂອງໂຊມາລີ ທີ່ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານ ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ໄດ້ທຳຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຊາບັບ ໃນ ປີກາຍນີ້ ຫລາຍກວ່າໄລຍະຫ້າປີໄລ່ຮວມກັນ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ໄປເຄນຢາ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງມັນດາ ເບ ໃກ້ກັບຊາຍແດນໂຊມາລີ ບ່ອນທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍໂຈມຕີ ໃນປີ 2020 ສັງຫານຊາວອາເມຣິກັນສາມຄົນ.
“ສານຢູ່ທີ່ນີ້ ກຳລັງເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າ ສົງຄາມຕໍ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເປັນບູລິມະສິດສູງຂອງລັດຖະບານອາເມຣິກັນ” ທີ່ທ່ານວິນເສິນ ກິໂມຊົບ ນັກວິເຄາະນະ ໂຍບາຍຂອງອົງການຂໍ້ມູນອະທີິປະໄຕ ໄດ້ກ່າວ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດແລະເຄນຢາ ໄດ້ເຊັນສັນຍາດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງຫ້າປີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ຕໍ່ຕ້ານການຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍທົ່ວໄປ.