ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ໂທລະສັບໄປໂອ້ລົມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການຕິດຕໍ່ເທື່ອທຳອິດລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງທັງສອງຝ່າຍນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ໃນຖະແຫຼງການ ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ ທ່ານອອສຕິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ສປ ຈີນ ນາຍພົນເຫວ ເຟັ້ງເຫ
(Wei Fenghe) ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງການໂອ້ລົມເມື່ອໄວໆມານີ້ ລະຫວ່າງປະທານາທິບດີໄບເດັນ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ.
ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ “ລັດຖະມົນຕີອອສຕິນ ແລະນາຍພົນເຫວ ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ສປ ຈີນ ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະການຮຸກຮາຍແບບບໍ່ມີການທ້າທາຍເກາະຜິດຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດທ່ານນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານອອສຕິນບໍ່ໄດ້ຄາດວ່າ ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນໃດໆ ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມ ເປັນເວລາ 45 ນາທີ ກັບທ່ານເຫວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກທ່ານທັງສອງໄດ້ໂອ້ລົມຜ່ານທາງໂທລະສັບພິເສດ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ໂດຍທຳນຽບຫ້າແຈ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຈີນໃນເວລານັ້ນ.
ທັງທ່ານອອສຕິນ ແລະທ່ານໄບເດັນ ຕ່າງກໍເປັນຜູ້ຕ້ອງຕິທີ່ສຳຄັນຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງຈີນ ນັບແຕ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ. ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ຕຳໜິຕິ
ຕຽນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບການທ້າທາຍເກາະຜິດກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວຫາປັກກິ່ງວ່າ ລະເມີດສິດທິມະນຸດຕໍ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປາບປາມ ພວກນິຍົມປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ.
ສະຫະລັດ ແລະອອສເຕຣເລຍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ລະຫວ່າງຈີນກັບໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍນ໌ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນຮວມທັງຂໍ້ກຳນົດທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປັກກິ່ງ ສົ່ງກຳລັງຕິດຫຼວດຕິດອາວຸດ ແລະທະຫານໄປຍັງໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ຕະຫຼອດທັງການສ້າງຖານທັບສຳລັບກອງທັບເຮືອຂອງຈີນທີ່ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ.
ອອສເຕຣເລຍແລະສະຫະລັດ ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ປັກກິ່ງຈະສ້າງຕັ້ງການມີໜ້າທາທະຫານຢູ່ໃນໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ປະມານ 2,000 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກອອສເຕຣເລຍ. ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທີ່ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃດໆຕໍ່ການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງແລະກໍກ່າວຫາສະຫະລັດແລະອອສເຕຣເລຍວ່າ “ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ."