ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ ໃນອັຟການິສຖານ ມີການຫຼ້າຊ້າ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ແອສເປີ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ແອສເປີ ກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບຢູ່ໃນອັຟການິສຖານບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວດັ່ງ ທີ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້ ຍ້ອນພວກກະບົດຕາລີບານທີ່ບໍ່ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນການກໍ່ຄວາມ ຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານແອສເປີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນພິທີ ທີ່ສະຖານບັນ Brooking ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ “ໄດ້ມີການຫລ້າຊ້າ ບໍ່ເປັນໄປຕາມກຳນົດ ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ການເຈລະຈາ ກັບສອງກໍ້າສອງຝ່າຍ ກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເພື່ອຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.”

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມີຄວາມຫວັງແບບລະມັດລະວັງ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ທີ່ໄດ້ ເຊັນກັນໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະພວກກະບົດຕາລີ ບານ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການເຈລະຈາພາຍໃນລະຫວ່າງພັກຝ່າຍໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນພື້ນຖານໃໝ່ຂອງສັນຕິພາບ ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ທີ່ໄດ້ປະສົບກັບ ໄພສົງຄາມຕິດຕໍ່ກັນມາເປັນເວລາກວ່າ 18 ປີ.

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບລະຫວ່າງພັກຝ່າຍໃນອັຟການິສຖານເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ອາສຣັຟ ການີ ແລະ ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງປະເທດ ທ່ານອັຟດູລລາ ອັຟດູລລາ ຍັງຕໍ່ສູ້ກັນທາງດ້ານການເມອງເພື່ອແຍ່ງຊິງອຳນາດ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກກະບົດຕາລິບານ ໄດ້ຮັກສາຄຳເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະບໍ່ໂຈມຕີ ກຳລັງນາໆຊາດ ອີງຕາມທ່ານແອສເປີ ແຕ່ການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດຕາລີ ບານ ຕໍ່ກຳລັງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ທໍມເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG