ລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫຼວງຂອງ ອັຟການິສຖານ “ເພື່ອຟັງ ແລະ ຮຽນຮູ້”

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ທຳການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ອັຟການິສຖານ ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ ວໍຊິງຕັນ ກຳລັງພິຈາລະນາວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມຂີດເສັ້ນຕາຍໃນວັນທີ 1 ພຶດ ສະພາ ເພື່ອຖອນກຳລັງທະຫານທັງໝົດອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວຫຼືບໍ່ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງອາຍຸນຶ່ງປີທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັນກັບກຸ່ມຕາລີບານ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບປະທານາທິບໍດີ ອາສຣາຟ ການີ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ຂອງ ອັຟການິສຖານ, ຈາກການເດີນທາງໄປປະເທດ ອິນເດຍ. ລາຍງານສະບັບນຶ່ງຂອງທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ອອສຕິນ ວ່າທ່ານໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ອັຟການິສຖານເພື່ອ “ຟັງ ແລະ ຮຽນຮູ້” ແລະ ທ່ານຢາກເຂົ້າໃຈວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານ ການີ ເປັນຫ່ວງແມ່ນຫຍັງ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມ “ຈະແຈ້ງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການທົບທວນທີ່ພວກເຮົາກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່ທີ່ນີ້ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ.”
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ການີ ແລະ ທ່ານ ອອສຕິນ “ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງລະດັບສູງ” ແລະ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຊອກຫາສັນຕິພາບທີ່ “ແນ່ນອນ ແລະ ຍາວນານ” ໃນ ອັຟການິສຖານ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງ ອາເມຣິກັນ ແລະ ພັນທະມິດໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການ ແລະ ຊອກຫາວິທີເພື່ອນຳເອົາສັນຕິພາບທີ່ແນ່ນອນມາສູ່ປະເທດທີ່ມີບັນຫາມາດົນນານໃນເອເຊຍໃຕ້ນັ້ນ.
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປກັບທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ອອສຕິນ ບໍ່ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວ ກັບວ່າ ກຸ່ມ ຕາລີບານ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຖືກເຊັນໃນນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ປະເທດ ກາຕ້າ, ໃນເດືອນກຸມພາປີກາຍນີ້ຫຼືບໍ່.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກໍແມ່ນວ່າມັນເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ ລະດັບຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ຍັງຂ້ອນຂ້າງສູງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາຢາກເຫັນຄວາມຮຸນແຮງຫຼຸດລົງ. ຖ້າເວົ້າເຖິງການຫຼຸດລົງມັນສາມາດທີ່ຈະເລີ່ມຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ສຳລັບວຽກງານການທູດທີ່ເປັນໝາກຜົນບາງອັນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍແມ່ນການສິ້ນສຸດຄວາມຂັດແຍ້ງ “ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”