ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຖ້າກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ສາມາດເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງບັກມຸດ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້, ມັນກໍຈະບໍ່ເປັນການຕັດສິນທີ່ເດັດຂາດໃນການຫັນປ່ຽນທິດທາງຂອງບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້ໄດ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານຍັນຍາລັກຫຼາຍກວ່າ ທີ່ມັນເປັນຍຸດທະສາດແລະປະຕິບັດການ” ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດຈໍແດັນ.
ເມືອງບັກມຸດ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຂອງການສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດ ໂດຍທີ່ຣັດເຊຍ ພວມພະຍາຍາມເຂົ້າຄວບຄຸມພື້ນທີ່ແຫ່ງນີ້ຢູ່ໃນແຂວງໂດເນັສຂອງຢູເຄຣນ ໃຫ້ໄດ້.
ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານບໍ່ຖື ການຕັດສິນໃຈຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຈະຍົກຍ້າຍກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ໄປຍັງພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ເປັນຄວາມພ່າຍແພ້ທາງຍຸດທະສາດສຳລັບຢູເຄຣນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຢູເຄຣນ ໄດ້ສະເໜີແນະຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ ຕົນຈະສືບຕໍ່ປ້ອງກັນເມືອງບັກມຸດ ສ່ວນປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກໍໄດ້ພົບປະກັບບັນດານາຍພົນຂັ້ນສູງຂອງປະເທດ ແລະຫ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳການສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປົກປ້ອງ ແລະເສີມກຳລັງໃຫ້ແຂງແກ່ນ ຕໍ່ຖານທີ່ໝັ້ນຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນເມືອງບັກມຸດ.”
ສະຖາບັນເພື່ອການສຶກສາດ້ານສົງຄາມ ຊຶ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະດຳເນີນການຖອນໃນດ້ານຍຸດທະວິທີຢ່າງຈຳກັດ ຢູ່ເມືອງບັກມຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຍັງເປັນການໄວເກີນໄປທີ່ຈະປະເມີນເຈດຕະນາທີ່ກ່ຽວກັບການຖອນກຳລັງອອກທັງໝົດຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ.”
ບັນດານັກວິເຄາະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນເມືອງບັກມຸດຂອງຢູເຄຣນ “ຍັງຄົງເປັນຍຸດທະສາດທີ່ດີຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ຕົນສືບຕໍ່ຕັດກຳລັງທະຫານ ແລະຍຸດໂທປະ ກອນຂອງຣັດເຊຍ ຕາບໃດທີ່ກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ບໍ່ສູນເສຍຫຼາຍເກີນໄປ.”
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖອນກຳລັງອອກຈາກເມືອງບັກມຸດ ທັງໝົດໃນຄັ້ງດຽວ ແລະອາດຈະຕໍ່ສູ້ໄປເປັນໄລຍະໆໃນຕົວເມືອງ ກັບກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ອິດເມື່ອຍນັ້ນ.”