ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ “ສູງຫຼາຍ” ທີ່ຣັດເຊຍຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນພາຍໃນຫຼາຍມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ພວກເຮົາມີເຫດຜົນທີ່ເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາກຳລັງພົວພັນນຳ ການປະຕິບັດງານເພື່ອຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ຝ່າຍອື່ນແລະກໍມີຂໍ້ອ້າງເພື່ອຈະບຸກເຂົ້າໄປ. ຮ່ອງຮອຍທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມີ ກໍແມ່ນພວກເຂົາກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ໂຈມຕີຢູເຄຣນ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໄລຍະຫຼາຍໆມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້.”
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານຍັງເຊື່ອວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ ໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂທາງດ້ານການທູດ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນຂອງຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບລູກສອນໄຟແລະການຊ້ອມລົບຂອງອົງການເນໂຕ້ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຂອງຢູໂຣບ. ປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ບໍ່ຍອມຮັບເອົາການຮຽກຮ້ອງຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະໃຫ້ອົງການເນໂຕ້ ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຮັບເອົາຢູເຄຣນ ແລະອະດີດປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບອື່ນໆ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະໂອ້ລົມ ກັບພວກຜູ້ນຳຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ທາງໂທລະສັບໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການເສີມກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໃກ້ໆຊາຍແດນຢູເຄຣນແລະການສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສະ ກັດກັ້ນແລະການທູດຂອງສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນເວ ລາຕໍ່ມາ ກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທ່າທີຂອງທ່ານໄບເດັນ ໂດຍກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ໂລກສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ທີ່ຈະເຫັນການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ແລະຂໍ້ມູນສືບລັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນອາດຈະນຳໜ້າດ້ວຍ ຂໍ້ອ້າງທີ່ຣັດເຊຍສ້າງຂຶ້ນ.
ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ “ມັນອາດຈະເປັນເຫດການທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ຣັດເຊຍຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ຢູເຄຣນ ຫຼືບໍ່ກໍການກ່າວຫາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທີ່ຣັດເຊຍຈະຖິ້ມໃສ່ລັດຖະ ບານຢູເຄຣນ. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ເທື່ອ ກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບລິງເກັນ “ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນມື້ນີ້ວ່າ ຍ້ອນພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຊ່ອງທາງທີ່ຮັບຜິດຊອບພຽງຊ່ອງທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ກໍຄືແກ້ໄຂວິກິດການນີ້ ຜ່ານທາງການທູດ ແລະການສົນທະນາຫາລືກັນ ທ່ານໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອຟ ທີ່ຢູໂຣບ ໃນອາທິດໜ້າ.”
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