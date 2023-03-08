ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດອີຣັກແບບບໍ່ມີການປະກາດລ່ວງໜ້າວ່າ ກຳລັງຂອງສະຫະລັດທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນກຳລັງຂອງອີຣັກ ແລະເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຈະຕ້ອງມີການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ.
“ການຮ່ວມມືໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຕ້ານກຸ່ມດາແອສແມ່ນເສົາຄ້ຳທີ່ສຳຄັນໃນຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍຂອງພວກເຮົາແລະສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກແລະໝັ້ນຄົງຂອງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວທັງໝົດ.” ທ່ານອອສຕິນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວລຸນຫຼັງການພົບປະ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານໂມຮຳເໝັດ ເຊຍ ອາລ-ຊູດານີ.
ທ່ານອອສຕິນຍັງໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈ ພວກຜູ້ນຳຂອງອີຣັກ ໃນຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ການຄ້ຳປະກັນໃຫ້ກຳລັງແນວໂຮມທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຈາກ “ພວກທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍລັດ ແລະບໍ່ແມ່ນລັດ.”
ກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນແລະສະຖານທູດສະຫະລັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີ ໂດຍພວກທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣັກ.