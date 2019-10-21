ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ມາກ ເອັສເປີ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳການປະເມີນຜົນໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ໃນສົງຄາມທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດຂອງ ອາເມຣິກາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ທຳການຢ້ຽມຢາມ ອັຟການິສຖານ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ໃນຖານະເປັນຫົວໜ້າຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ. ການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ຢຸດຊະງັກໄປ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ລົດລະໂດຍກຸ່ມກະບົດ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ໄດ້ເຮັດການສັນຍາຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຈະຖອນກຳລັງ ອາເມຣິກັນ ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວມີຄວາມສັບສົນ.
ທ່ານ ເອັສເປີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄປກັບທ່ານວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ສະຫະລັດ ສາມາດຫຼຸດກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າລົງໃນ ອັຟການິສຖານ ເຖິງ 8,600 ຄົນ ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ແລະ ກຸ່ມລັດອິສລາມ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການຖອນກຳລັງທຸກຄັ້ງ ຈະເກີດຂຶ້ນດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບກັບກຸ່ມຕາລີບານ.
ສະຫະລັດ ມີກຳລັງ ອາເມຣິກັນ ປະມານ 14,000 ຄົນໃນ ອັຟການິສຖານ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງພັນທະມິດນຳໜ້າໂດຍ ອາເມຣິກາ. ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຝຶກຊ້ອມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ກອງກຳລັງ ອັຟການິສຖານ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດການປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ. ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຖອນກອງກຳລັງພ້ອມກັບການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ທີ່ຈະຈົ່ງກອງກຳລັງ ອາເມຣິກັນ ປະມານ 8,600 ຄົນໄວ້ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຊາລເມ ຄາລິລຊາດ ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບເບື້ອງຕົ້ນກັບກຸ່ມຕາລີບານ, ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກຸ່ມ ຕາລີບານ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງທະຫານ ອາເມຣິກາ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ຍົກເລີກການປະຊຸມລັບຢູ່ Camp David, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນສ່ວນຕົວຂອງປະທານາທິບໍດີ, ບ່ອນທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ. ທ່ານໄດ້ປະກາດສິ້ນສຸດຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວນັ້ນ.
ທ່ານ ເອັສເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປົ້າໝາຍແມ່ນຍັງຢາກໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃນຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງ, ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕໍ່ໜ້າ.” ທ່ານໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ອັຟການິສຖານ ໃນວຽກງານກ່ອນໜ້ານີ້ດັ່ງກັບ ເລຂາທິການທະຫານບົກ ສະຫະລັດ.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າມັນຈະດົນປານໃດ ກ່ອນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ຈະຖືກບັນລຸ.
ນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ພັງລົງ, ທ່ານ ຄາລິລຊາດ ໄດ້ພົບປະກັບກຸ່ມຕາລີບານໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ອິສລາມາບັດ, ປະເທດ ປາກິສຖານ, ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າແນວໃດແດ່.
ການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ຂອງທ່ານ ເອັສເປີ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເລື່ອນການປະກາດຜົນຄະແນນເບື້ອງຕົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ທ່ານ ເອັສເປີ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ອາສຣາຟ ການີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນອື່ນໆ.