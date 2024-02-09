ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃດໆໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບການຜ່ອນເບົາລົງ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ອີຣັກ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໃນເຂດໃຈກາງ ນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນຄືນໃໝ່ ແລະການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດອອກໄປຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານແລ້ວ ແລະເຕືອນວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ມີຄວາມລັງເລໃຈໃດໆທີ່ຈະດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ຖ້າກຳລັງຂອງຕົນຫາກຖືກໂຈມຕີອີກ.
“ພວກເຮົາໃຫ້ການເຄົາລົບໂດຍເຕັມຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງອີຣັກ” ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ. “ແຕ່ຈົ່ງເບິ່ງ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການໂຈມຕີ ຕໍ່ທະຫານຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ໄປທີ່ນັ້ນ ໂດຍລັດຖະບານອີຣັກ ມັນກໍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງສະຫະລັດຫຼາຍໆທ່ານ ກໍໄດ້ສົ່ງສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຈາກທຳນຽບຫ້າແຈ.
“ຖ້າເຈົ້າຫາກໂຈມຕີແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເຈົ້າແມ່ນໃຜ’ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນແດນຽລ ໂຮແກນສັນ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງຮັກສາດິນແດນຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງໃນປະເທດຈໍແດັນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານກຳລັງຮັກສາດິນແດນອາເມຣິກັນ 3 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 40 ຄົນ.
“ມັນຈະມີບິລທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າສິ່ງອື່ນໃດທີ່ປະໄວ້ສຳລັບພວກເຮົາ” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກທະຫານບ້ານ ທີ່ອີຣ່ານໜຸນຫຼັງ ຊຶ່ງປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ຮົ່ມທຸງຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານອິສລາມໃນອີຣັກ ໃນການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄ້າຍ ທາວເວີ 22 ໃນປະເທດຈໍແດັນ ພ້ອມທັງການໂຈມຕີອື່ນໆອີກ 168 ເທື່ອ ຕໍ່ກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ທີ່ຢ້ອນຄືນໄປເມື່ອກາງເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ.
ສະຫະລັດໄດ້ຈັບຕາເບິ່ງ ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມກາຕາອີບ ເຮັສໂບລລາ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈບາງຄົນເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີຢູ່ຈໍແດັນ “ມີເຄື່ອງໝາຍ” ຂອງກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງ ທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວຂອງອີຣ່ານ.
ການໂຈມຕີໃນວັນອັງຄານແລ້ວແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ບັນຊາການອະວຸໂສຂອງກຸ່ມກາຕາອີບ ເຮັສໂບລລາ ທ້າວວີແຊມ ໂມຮຳໝັດ ອາລ-ຊາເອດີ.
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