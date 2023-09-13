ທີມໄຊເບີ້ ຂອງ ສະຫະລັດ ກໍາລັງດໍາເນີນການໄລ່ລ່າ ຢູ່ ໃນລີທົວເນຍ

ຢ່າງໜ້ອຍ ເປັນຄັ້ງທີສອງໃນປີນີ້, ກອງກໍາລັງທາງໄຊເບີ້ສະຫະລັດ ໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອພັນທະມິດຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລບາລຕິກ, ເນື່ອງຈາກມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຈາກ ຣັດເຊຍ ແລະຝ່າຍກົງ ກັນຂ້າມຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆ.
ກອງບັນຊາການທາງໄຊເບີ້ຂອງສະຫະລັດ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດການປະຕິບັດການເປັນເວລາຍາວສອງເດືອນ ໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ການໄລ່ລ່າໃນການປ້ອງກັນ” ໃນລີທົວເນຍ, ພ້ອມດ້ວຍທີມໄຊເບີ້ ຂອງລີທົວເນຍ.
ເປົ້າໝາຍຂອງການດໍາເນີນງານ, ອີງຕາມໂຄສົກ ພ້ອມດ້ວຍກອງກໍາລັງພາລະ ກິດທາງໄຊເບີ້ແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ, ຄືການຊອກຫາກິດຈະກໍາທາງໄຊເບີ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງກະຊວງພາຍໃນລີທົວເນຍ.
ທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ລີທົວເນຍ ບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງເຈາະຈົງເຖິງລັກ ສະນະທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຂົ່ມຂູ, ແຕ່ ໃນປີແລ້ວນີ້ ວີລນຽສ (Vilnius) ຖືກກະ ທົບດ້ວຍການໂຈມຕີ ແບບປະຕິເສດການໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍໆຄັ້ງ ຫຼື DDoS, ເຊິ່ງຖືກອ້າງໂດຍ ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງຣັດເຊຍ ຮູ້ໃນຊື່ ຄີລເນັດ (Killnet).