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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດ ລຶບຊື່​ເທີ​ກີ ອອກ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-35

ເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-35 ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lockheed Martin ທີ່​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ ທີ່ ILA Air Show ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ລິນ ປະ​ເທດ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ວັນ​ທີ 25 ເມ​ສາ 2018.

ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ລຶບ​ຊື່​ເທີ​ກີ ​ອອກ​ຈາກ​ໂຄງ​ການຊື້ເຮືອ​ບິ​ນ​ລົບ F-35 ທີ່​ເຣດ້າ​ຈັບ​ບໍ່​ໄດ້​ຢ່າງ​
ເປັນ​ທາງ​ການ ຫຼັງ​ຈາກ​ອັງ​ກາ​ຣາໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນລູກ​ສອນ​ໄຟ​ S-400 ຂອງ
ຣັດ​ເຊຍ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “​ບໍ່ເປັນ​ຈັ່ງ​ໂຊກ​ ການ​ຕັ​ດ​ສິນ​
ໃຈ​ຂອງ​ເທີ​ກີ​ທີ່​ຈະ​ຊື້​ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນທາງ​ອາ​ກາດ​ S-400 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ​ນັ້ນ ມັນ​ໄດ້​ສະ
​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງການພົວ​ພັນ​ກັບ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-35 ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້. ​ເຮືອ​ບິນ F-35 ບໍ່
​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ ​ກັບການ​ເກັບກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຮຽນ
​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ມັດ​ຕ​ະ​ພາບຂອງ​ຄວາມກ້າວ​ໜ້າ.”

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດເຊື່ອ​ວ່າ ​ກຸ່ມ​ພັນ​ລະ​ມິດ NATO ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ຊຶ່ງ
​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງກຸ່ມ​ພັນທະ​ມິດ NATO ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ເຣ​ດ້າ​ທັນ​ສ​ະ​ໄໝ​ຂອງ​
ຣັດ​ເຊຍນັ້ນ ອາດ​ຈະສ່ຽ​ງ​ຕໍ່​ການ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ທາງ​ລົບ​ຕໍ່​ລະ​ບົບປ້ອງ​ກັນ​ທາງ​ທະ​ຫານ
​ຂອງ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ​ລະ​ບົບລູກ​ສອນ​ໄຟ S-400 ອາດ​ໃຊ້​ໂຈມ​ຕີເຮືອ​
ບິນ​ລົບຂອງ​ອົງ​ກ​ານ NATO ໃນ​ເທີ​ກີຮວມ​ທັງ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-35 ທີ່​ສ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ ທີ່​ເຣ​ດາຈັບ​ບໍ່​ໄດ້ຮຸ້ນຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ອົງ​ການ NATO.

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຊື້​
ແລະ​ການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ທ່ານ​ນາງ​ແອ​ລ​ເ​ລນ ຫລອດ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​
ຫ້າ​ແຈໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ບັນ​ດາ​ພາ​ຄີ​ທີ່​ສ້າງ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-35 ອື່ນໆ​
ນັ້ນ “ແມ່ນ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ກັນ” ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເພື່ອຈະ​ໂຈະ ແລະ​ເລີ້ມລຶບ​ຊື່​ເທີ​ກີ​ອອກ​
ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-35 ​ແມ່ນ​ຢູ່​ທີ່ຄວາມ
​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ທີ່ເຣດ້າ​ຈັບ​ບໍ່​ໄດ້ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ ​ລູກ​ສອກ​ໄຟ
S-400 ທີ່​ຈະ​ຈັບສະ​ມັດຕະ​ພາບ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້ ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ດ້ານຄວາມ
​ໝັ້ນ​ຄົງໃນໄລ​ຍະ​ຍາວຕໍ່​ໂຄງ​ການ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-35.”

ທ່ານ​ນາງ​ຫລອ​ດ ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເທີ​ກີ ໄດ້ຜະ​ລິດ​ເຄື່ອງ​ອາ​ໄຫຼ່​ຫຼາຍກວ່າ 900 ​ຊິ້ນ​
ສ່ວນ ໃຫ້ແກ່​ເຮືອບິນ​ລົບ F-35 ແລະມີ​ກຳ​ນົດ ​ທີ່ຈະສູນເສຍລາຍ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ 9 ພັນ​
ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນໃນ​ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຮວມ​ທັງ 1 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍໃນ
​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ລະ​ຫວ່າງເງິນ 500 ຫາ 600
ລ້ານ​ ເພື່ອ​ຍ້າຍ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ ​ອອກ​ຈາກ​ເທີ​ກີ.

ການ​ຝຶກ​ແອບບັນ​ດາ​ນັກ​ບິນ​ ແລະ​ພວກ​ສ້ອມ​ແປງ​ເຮືອ​ບິນເທີ​ກີທັງ​ໝົດ ໃນໂຄງ​ການເຮືອ
​ບິນ​ລົບ F-35 ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດພາຍໃນ​ວັນ​ທີ 31 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຈະ
​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ທຳ​ນຽບຫ້າ​ແຈ. ການ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ເທີ​ກີ​ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ຈະ​ຄ່ອຍໆ​ “​ຢຸດ
​ເຊົາ​ລົງ” ຈົ​ນ​ຮອດ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ ປີ 2020 ​ອີງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂ​ອງ​ທ່ານ​ນາງຫລອດ​ທີ່ໄດ້
​ກ່າວ​ໄວ້.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ
ເທີ​ກີຮ້ອງ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ທີ່​ບໍ່​ຮວມ​ຈ​າກ​ໂຄງ​ການ F-35 ວ່າເປັນ​ເລື້ອງ​ຜິດ​ພາດ ​ທີ່ີ່​ປ່ອຍ
​ໜີຈາກ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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