ອົງການພາສີ ສຫລ ຍຶດຖົງມືການແພດ ຂອງບໍລິສັດມາເລເຊຍ ຫລັງຈາກພົບວ່າ ມີການໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ

ອົງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ຫລື CBP ໄດ້ຍຶດຖົງ ມືຢາງສັງເຄາະທີ່ໃຊ້ເທື່ອດຽວແລ້ວຖິ້ມ ຈຳນວນ 3 ລ້ານ 970 ພັນຄູ່ ທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 518,000 ໂດລາ ຈາກບໍລິສັດທອບກລອບ (Top Glove) ຂອງມາເລເຊຍ ຊຶ່ງຫ້ອງການນັ້ນເວົ້າໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ມີການສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຜະລິດດ້ວຍແຮງງານ ທີ່ຖືກບັງຄັບ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌.
ອົງການ CBP ໃນວັນທີ 29 ມີນາ ໄດ້ລະບຸອອກມາວ່າ ໄດ້ພົບການໃຊ້ແຮງງານແບບຖືກບັງຄັບ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານຂອງຕົວຊີ້ວັດແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບຫຼາຍອັນ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຜະລິດຖົງມືທາງການແພດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກແຫ່ງນັ້ນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນອົງການນີ້ ໄດ້ຫ້າມຜະລິດຕະພັນຈາກສອງບໍລິສັດສາຂາຂອງ Top Glove ໃນເດືອນກໍລະກົດປີກາຍນີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ຂະຫຍາຍການເກືອດຫ້າມຕໍ່ຜະລິດ ຕະພັນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຜະລິດຢູ່ປະເທດມາເລເຊຍໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ.
ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວລວມມີການຜູກມັດໃຫ້ເຮັດວຽກເພື່ອໃຊ້ໜີ້, ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາຫລາຍເກີນໄປ, ມີສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງ, ແລະການກັກເອກະສານປະຈໍາຕົວໄວ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການ CBP ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ຈາກນັ້ນ ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ນຳພະນັກງານຢູ່ດ່ານເຂົ້າສະຫະລັດທຸກບ່ອນໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຍຶດຖົງມືທີ່ໃຊ້ເທື່ອດຽວແລ້ວຖິ້ມທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຜະລິດຖົງມືຢູ່ມາເລເຊຍ.