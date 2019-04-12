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ສ​ຫລ ຕ້ອງ​ຕິ ການ​ຫ້າມ ໃຊ້​ຢ​າ​ຂ້າ​ພືດ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ ມະ​ເຮັງ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຢາ​ຂ້າ​ພືດ Roundup ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໂມ​ແຊນ​ໂຕ ທີ່​ວາງ​ຂາຍ ຢູ່​ຮ້ານ​ຂາຍ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ເຮັດ​ສວນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃກ້ໆ​ນະ​ຄອນ​ບ​ຣັ​ສ​ເຊິ​ລ​ສ໌ ປະ​ເທດ​ແບ​ລ​ຈ້ຽມ. (27 ພະ​ຈິກ 2017)

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ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມທີ່​ຈະ​ຫ້າມໃຊ້​ຢາ​ຂ້າ​ພືດ ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ສົງ​ໄສວ່າ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໂຣກ​ມະ​ເຮັງ​ນັ້ນຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ບໍ່​ແມ່ນ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ພໍ່​ໄຮ່​ຊາວ​ນາ.

Glyphosate ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຢາ​ຂ້າ​ພືດ​ Roundup ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຢາ​ຂ້າ​ພືດ​ທີ່​ຂາຍ​ດີ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ຢຸດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຢາ​ຂ້າພືດ Roundup ແລະ​ຢາ​ຂ້າ​ພືດ​ຊະ​ນິດ​ອື່ນໆ​ອີກທີ່​ມີ​ສານ​ເຄ​ມີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ສ່ວນປະ​ກອບ ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຈະ​ມານີ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ເສດສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານຊັນ​ນີ ເພີ​ດູ (Sonny Perdue) ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກ​ເສຍ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ ມັນ​ຈະ​ມີ “ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ກະ​ເສດ ສ​ຫລ ທ່ານ​ຊັນ​ນີ ເພີ​ດູ ຢູ່​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ຂອງ​ທ່ານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2018.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ກະ​ເສດ ສ​ຫລ ທ່ານ​ຊັນ​ນີ ເພີ​ດູ ຢູ່​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ຂອງ​ທ່ານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2018.

ທ່ານ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ “ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ລ້ຽງ​ດູ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 10 ຕື້​ຄົນພາຍ​ໃນ​ປີ 2050 ແລ້ວ ພວກ​ພໍ່​ໄຮ່​ພໍ່​ນາ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ເຄື່ອງມື ແລະ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ສຳ​ລັບ​ນຳ​ໃຊ້.”

ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ໄດ້​ຈັດ​ສານ​ເຄ​ມີ Glyphosate ວ່າ “ບາງ​ທີ​ອາດ​ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ມະ​ເຮັງ​ຕໍ່​ມະ​ນຸດ” ແລະ​ມີ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ຟ້ອງ​ບໍ​ລິ​ສັດBayer ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຢາ Roundup ທີ່​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ກັນ​ວ່າ ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ນັ້ນ.

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