ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ແຫຼມໄຄຣເມຍ ຍັງຄົງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເທດ ຢູເຄຣນ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງໂດຍກົງໃນເວລານີ້ແມ່ນສຳລັບກອງກຳລັງ ກີຢິບ ທີ່ຈະຢາດເອົາຄືນດິນແດນ ທີ່ ມົສກູ ໄດ້ຍຶດໄປໃນສົງຄາມຕະຫຼອດປີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນຄົບຮອບ 9 ປີ ຂອງການເຂົ້າຄວບຄຸມເຂດແດນດັ່ງກ່າວຢ່ າງຜິດກົດໝາຍໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນຮັບຮູ້ການປະກາດຮວມເອົາແຫຼມດັ່ງກ່າວຂອງ ຣັດເຊຍ. ໄຄຣເມຍ ແມ່ນ ຢູເຄຣນ.”
ໃນເວລາດຽວກັນ, ທ່ານ ເຈກ ຊູລລີວານ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Meet the Press” ຂອງໂທລະພາບ NBC ວ່າມັນຂຶ້ນກັບ ຢູເຄຣນ ທີ່ຈະຕັດສິນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເປັນໄຊຊະນະ ຫຼື ຜົນທາງການທູດທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ບໍ່ມີການເຈລະຈາສັນຕິພາບເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ.
ທ່ານ ຊູລລີວານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຂຶ້ນກັບ ຢູເຄຣນ ທີ່ຈະກຳນົດ. ມັນໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພວກເຮົາມີທີ່ວ່າມັນຈະບໍ່ມີຫຍັງ ກ່ຽວກັບ ຢູເຄຣນ ໂດຍປາສະຈາກ ຢູເຄຣນ. ແລະ ສະນັ້ນ, ມັນບໍ່ແມ່ນສຳລັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະກຳນົດໄຊຊະນະສຳລັບ ຢູເຄຣນ. ມັນແມ່ນສຳລັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນສະໜາມລົບ, ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດບັນລຸໄຊຊະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳນົດ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນປະກາດປີກາຍນີ້ວ່າ “ໄຄຣເມຍ ແມ່ນ ຢູເຄຣນ. ແລະ ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນຍອມແພ້. ນີ້ແມ່ນສົງຄາມ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ ແລະ ຢູໂຣບ ທີ່ເສລີທັງໝົດ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ ໄຄຣເມຍ ແລະ ຕ້ອງຈົບລົງດ້ວຍ ໄຄຣເມຍ, ດ້ວຍການປົດປ່ອຍມັນ.” ແຕ່ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ “ໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໄປຮອດຂັ້ນຕອນທາງການທູດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້ໃນທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ “ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນເວລານີ້ກໍແມ່ນເຂົາເຈົ້າຍຶດເອົາຄືນດິນແດນໃນພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງສະໜອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ໄຄຣເມຍ, ແລະ ຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງ, ຈຸດທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງເພັ່ງເລັງໃສ່ເງື່ອນໄຂໂດຍກົງ, ເພາະວ່າມັນສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາເຄື່ອນໄຫວໄວ, ແລະ ພວກເຮົາເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເດັດຂາດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຍາດເອົາຄືນເຂດແດນຂ້າມເສັ້ນແບ່ງແຍກທີ່ກຳລັງທະຫານ ຣັດເຊຍ ຄອບຄອງໃນປັດຈຸບັນນີ້.”