ສະຫະລັດແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເຄື່ອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ, ໂດຍທຳການລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມ ພ້ອມທັງຫົວໜ້າການເງິນ ໃນຂໍ້ຫາສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສົ່ງເສີມພວກນັກລົບຕ່າງຊາດຈໍານວນຫລາຍຢູ່ໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸຊື່ ຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ທ້າວຊານາອູລລະ ກາຟາຣີ (Sanaullah Ghafari), ທ້າວຊຸລລະຕານ ອາຊິສ ອາຊາມ (Sultan Aziz Azam), ແລະທ້າວມາວລາວີ ຣາຈາບ (Maulawi Rajab) ໃຫ້ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍລະດັບໂລກ ຫລື SDGTs.
ການລະບຸຊື່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຜ້ວທາງໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ຂັດຂວາງພວກເຂົາແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ ຈາກການເຂົ້າຫາເງິນແລະຊັບສິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບການເງິນຂອງສະຫະລັດ.
ທ້າວຊານາອູລລະ ກາຟາຣີ ເຊິ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງ ຊານາອູລລະ ຫລື ຊາຮາບ ອາລ-ມູຮາເຈຍ (Shahab al-Muhajir), ເປັນຜູ້ນໍາກຸ່ມລັດອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2020, ເມື່ອລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ຈັບຜູ້ນຳຄົນກ່ອນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ມູນສືບລັບ ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວກາຟາຣີ ໄດ້ມີການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫລວງກາບູລ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ກຸ່ມໄດ້ກໍ່ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງແຕ່ຍັງບໍ່ມີການເໜັງຕີງໃນເວລານັ້ນ.
ນອກຈາກນີ້, ໃນມື້ວັນຈັນ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດທ້າວອິສມາຕູລລະ ຄາໂລຊາຍ ໂດຍອະທິບາຍວ່າລາວເປັນຫົວໜ້າການເງິນ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜຸນລາຍໃຫຍ່ຂອງເຄືອຂ່າຍກຸ່ມລັດອິສລາມໃນ ອັຟການິສຖານ ຫລື ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ISIS-K.
ຄາໂລຊາຍ “ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດ ເປັນຜູ້ນໍາຂັ້ນອະວຸໂສຂອງກຸ່ມ ISIS,” ອີງຕາມຖະແຫລງການຂອງກະຊວງການເງິນ, ໂດຍເສີມວ່າ ລາວຍັງມີໜ້າທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການ “ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດສົ່ງນັກລົບຕ່າງຊາດ ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຂະຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະໃນພູມິພາກນັ້ນ.”
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