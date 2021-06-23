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ສະຫະລັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນການແພດ ສຳລັບການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ

ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນການແພດ ສຳລັບການກວດວິເຄາະພະຍາດໂຄວິດ-19 ມູນຄ່າ 71,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກລັດຖະບານ ສຫລ ໂດຍເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສຫລ ປະຈຳ ນະຄອນວຽງຈັນ ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ແລະທ່ານ ດຣ. ສະໜອງ ທອງຊະນະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021.

ໃນວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນການແພດ ສຳລັບການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ດຣ. ສະໜອງ ທອງຊະນະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງການມອບໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນຂອງສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານ ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ ສປປ ລາວ.

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າ 71,000 ໂດລາສະຫະລັດດັ່ງກ່າວໂດຍເຮືອບິນຂົນສົ່ງແອຟອດ C-17 “Globemaster III” ມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ. ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນການແພດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານການຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ທ່ານທູດ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ທັງນີ້ກໍ່ ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເຄື່ອງທີ່ມອບໃນມື້ນີ້ແມ່ນເປັນອີກໜື່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຍາວນານຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານແບບກວມລວມກັບ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຣອບ 5 ປີໃນປີນີ້. ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກເຊີ່ງລວມທັງການການຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນປະຈຸບັນ. ນີ້ແມ່ນເປັນອີກໜື່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໂດຍສະ ເພາະກໍແມ່ນຜ່ານສູນບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດປະຈຳພາພື້ນອິນໂດປຊີຟິກ.

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງລາວ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນສາທາລະນະສຸກ ຄຽງຄູ່ໄປ ກັບການເພີ່ມທະວີການເປັນຄູ່ມືຮ່ວມງານໃນວຽກງານການແພດຂອງກອງທັບ. ໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກົມເສນາຮັກ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຂອງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2,5 ລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານສ້າງຕືກອາຄານໂຮງໝໍ ລົດແພດສຸກເສີນພາກສະໜາມ ອຸປະກອນການແພດໃນຫ້ອງວິເຄາະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຊຸດອຸປະກອນການແພດ. ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນພຽງສ່ວນໜື່ງຂອງມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານໂດລາ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ມີການເລີ້ມຕົ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.

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