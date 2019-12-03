ສານອຸທອນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ອອກຄວາມເຫັນທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ແຜນການຂອງຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະລິເລີ້ມຄືນໃໝ່ ໂທດປະຫານຊີວິດ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໂທດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ມາເປັນເວລາ 16 ປີແລ້ວ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 3 ທ່ານ ຂອງສານອຸທອນສະຫະລັດ ເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຕັດສິນເຫັນພ້ອມກັບການກີດກັນຕໍ່ແຜນການຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ຈະຮື້ຟື້ນໂທດປະຫານຊີວິດຄືນໃໝ່.
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ສານດັ່ງກ່າວ ຍົກເລີກຄຳສັ່ງ ຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ແລະແຜ້ວທາງໃຫ້ໂທດປະຫານຊີວິດ ທີ່ໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ ສຳລັບສະປະດາໜ້ານີ້ ດຳເນີນໄປໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານວີລລ້ຽມ ບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເອົາຄະດີຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ຂຶ້ນສູ່ສານສູງສຸດ ຖ້າຫາກວ່າ ຈຳເປັນ.
ທ່ານບາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນກໍລະກົດ ວ່າ ທ່ານຈະຟື້ນຟູໂທດປະຫານຊີວິດ ສຳລັບພວກອາຊະຍາກອນ ທີ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ດ້ວຍໂທດປະຫານຊີວິດ. ການປະຫານຊີວິດນັກໂທດ 5 ຄົນ ໄດ້ຖືກວາງແຜນເອົາໄວ້ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ພິພາກສາສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໂຈະແຜນການປະຫານຊີວິດເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກນັກໂທດບາງສ່ວນ ໄດ້ທ້າທາຍ ຂັ້ນຕອນໃໝ່ຂອງການປະຫານຊີວິດ ກ່ຽວກັບລະບຽບການການສັກຢາໃຫ້ຕາຍ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ທ່ານຊອນ ໂນແລນ ທະນາຍຄວາມຂອງພວກນັກໂທດຊາຍທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບໂທດປະຫານຊີວິດໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ພໍໃຈ” ກັບການຕັດສິນຂອງສານອຸທອນ. ທ່ານໂນແລນ ກ່າວໃນຖະແຫລງການວ່າ “ສານແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດເລັ່ງລັດການປະຫານຊີວິດ ເພື່ອທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນການທົບທວນຄືນໃນດ້ານຕຸລາການ ເຖິງເລື້ອງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນດ້ານກົດໝາຍ ແລະດ້ານລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງຂັ້ນຕອນໃໝ່ໃນການປະຫານຊີວິດນັ້ນ.”
ການປະຫານຊີວິດເທື່ອສຸດທ້າຍ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນປີ 2003. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ລັດຖະບານ ບໍ່ໄດ້ທຳການປະຫານຊີວິດເລີຍ ຍ້ອນການດຳເນີນຄະດີທີ່ແກ່ຍາວມາ ກ່ຽວກັບຢາອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ສັກ ໃນການປະຫານຊີວິດນັ້ນ.
ບາງລັດຂອງສະຫະລັດ ຍັງທຳການປະຫານຊີວິດຢູ່ ຫາກແຕ່ວ່າ ມີຫຼາຍໆລັດ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໄດ້ຍຸຕິການປະຫານຊີວິດແລ້ວ.