ສະຫະລັດ ກໍາລັງເພີ້ມການຕິດຕໍ່ທາງການທູດ ແລະເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໄປໃຫ້ປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈີນ.
ໃນອາທິດນີ້, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງເວັນດີ ເຊີແມນ (Wendy Sherman) ໄດ້ໂອ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ທ່ານເຈເຣເມຍ ມາເນເລ (Jeremiah Manele) ກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ຈະເປີດສະຖານທູດຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເມືອງໂຮເນຍຣາ (Honiara) ອີກຄັ້ງ, ແລະ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງສະຫະ ລັດອະທິບາຍວ່າເປັນ “ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍ ແລະເພີ້ມສາຍພົວພັນອັນເລິກເຊິ່ງ” ລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ບໍລິຈາກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ປະເທດເກາະດອນໃນປາຊີຟິກໃຕ້ແຫ່ງນີ້. ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ້ ຈໍານວນ 52,650 ໂດສ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລຸນຫຼັງທີ່ຢາວັກຊີນຈໍານວນ 100,620 ໂດສ ແມ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງໄປຮອດ ເມື່ອເດືອນພະຈິກແລ້ວນີ້.
ປັດຈຸບັນ, ສະຫະລັດຍັງຄົງຮັກສາສະຖານກົງສຸນຢູ່ທີ່ເມືອງໂຮເນຍຣາ ລຸນຫຼັງທີ່ມີການປິດສະຖານທູດຂອງຕົນລົງໃນປີ 1993. ແຜນການທີ່ຈະເປີດສະຖານທູດສະຫະລັດຄືນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ປະກາດຄັ້ງທໍາອິດໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຕອນໃຕ້ ເມື່ອເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພົວພັນທາງການທູດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານນາງເຊີແມນນັ້ນ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງທີ່ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ແລະຈີນ ໄດ້ມີການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະອະນຸ ຍາດ ໃຫ້ມີການສົ່ງກອງກໍາລັງທະຫານຂອງຈີນເຂົ້າໄປໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບພາຍໃນປະເທດ.
ອີງຕາມຮ່າງເອກະສານທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ, ຈີນ ສາມາດສົ່ງຕໍາຫຼວດ ພ້ອມດ້ວຍອາວຸດແລະກອງກໍາລັງທະຫານ ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍຈາກລັດຖະບານຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ. ຈີນ ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຖານທັບເຮືອຂອງຕົນ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງ ຂອງປະເທດໝູ່ເກາະແຫ່ງນີ້ ນໍາດ້ວຍ.
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມານີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ທ່ານມານາສເຊ ໂຊກາວາເຣ (Manasseh Sogavare) ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ ຈີນ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖານທັບໄດ້. ຈີນ ຍັງໄດ້ມີການປະຕິເສດວ່າ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຊອກຫາໂອກາດ ໃນການຕັ້ງຖານທັບຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
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